Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : deux jeunes neutralisent des coupeurs de route entre Sarfa-Djidad et Maligue


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 23 Décembre 2025


​Un incident sécuritaire grave impliquant des coupeurs de route s’est produit hier en fin d’après-midi, aux environs de 18 heures, sur l’axe routier situé au sud de Bitkine, entre les villages de Sarfa-Djidad et Maligue, à quelques kilomètres de la ville.


Tchad : deux jeunes neutralisent des coupeurs de route entre Sarfa-Djidad et Maligue
Selon un témoin arrivé parmi les premiers sur les lieux, deux jeunes circulant à moto ont été pris pour cible par un groupe de malfrats armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Malgré la violence de l’attaque et les tirs d’armes à feu, les victimes ont fait preuve d’un courage remarquable en opposant une résistance à leurs agresseurs.

Dans un retournement de situation inattendu, les deux jeunes sont parvenus à neutraliser deux des bandits. L’un des victimes, Yacoub Dotchi, a réussi à saisir l’arme des assaillants. Les agresseurs ont ensuite été immobilisés et ligotés à l’aide d’un turban, avant que les victimes n’alertent les secours.

Les forces de défense et de sécurité sont rapidement intervenues. Les deux présumés coupeurs de route, dont un répondant au nom de Hassane et son complice, ont été interpellés et conduits à Bitkine, où ils sont actuellement entendus dans le cadre de l’enquête. Deux autres assaillants ont réussi à prendre la fuite dans la brousse et sont activement recherchés.

L’attaque a fait trois blessés parmi les victimes. Ramadan Haroun, grièvement atteint, souffre d’un traumatisme crânien et est hospitalisé en réanimation à Bitkine. Son état de santé est jugé préoccupant. Yacoub Dotchi présente un déboîtement du poignet droit, tandis que Abou Malloum souffre d’un traumatisme thoracique accompagné de fortes douleurs.

Les investigations ont également permis d’identifier un suspect supplémentaire, Alass Mht Zen, résident du village d’Okolo, proche de Sarfa-Djidad. Selon des sources sécuritaires, il s’agirait d’un individu connu pour des faits de vol et qui aurait été présent lors de l’attaque.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les malfrats seraient originaires des villages voisins de Maligue et Sarfa-Djidad, où ils menaient apparemment une vie ordinaire au contact des populations locales, soulevant des interrogations sur une double vie.
« L’homme au turban reste un élément clé et complexe de l’enquête », confie une source proche du dossier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Moyen-Chari : Vers une expertise locale dans l'évaluation des manuels scolaires

Moyen-Chari : Vers une expertise locale dans l'évaluation des manuels scolaires

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies 22/12/2025

Populaires

N’Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers

22/12/2025

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter