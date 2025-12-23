Tchad : deux jeunes neutralisent des coupeurs de route entre Sarfa-Djidad et Maligue

Selon un témoin arrivé parmi les premiers sur les lieux, deux jeunes circulant à moto ont été pris pour cible par un groupe de malfrats armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Malgré la violence de l’attaque et les tirs d’armes à feu, les victimes ont fait preuve d’un courage remarquable en opposant une résistance à leurs agresseurs.



Dans un retournement de situation inattendu, les deux jeunes sont parvenus à neutraliser deux des bandits. L’un des victimes, Yacoub Dotchi, a réussi à saisir l’arme des assaillants. Les agresseurs ont ensuite été immobilisés et ligotés à l’aide d’un turban, avant que les victimes n’alertent les secours.



Les forces de défense et de sécurité sont rapidement intervenues. Les deux présumés coupeurs de route, dont un répondant au nom de Hassane et son complice, ont été interpellés et conduits à Bitkine, où ils sont actuellement entendus dans le cadre de l’enquête. Deux autres assaillants ont réussi à prendre la fuite dans la brousse et sont activement recherchés.



L’attaque a fait trois blessés parmi les victimes. Ramadan Haroun, grièvement atteint, souffre d’un traumatisme crânien et est hospitalisé en réanimation à Bitkine. Son état de santé est jugé préoccupant. Yacoub Dotchi présente un déboîtement du poignet droit, tandis que Abou Malloum souffre d’un traumatisme thoracique accompagné de fortes douleurs.



Les investigations ont également permis d’identifier un suspect supplémentaire, Alass Mht Zen, résident du village d’Okolo, proche de Sarfa-Djidad. Selon des sources sécuritaires, il s’agirait d’un individu connu pour des faits de vol et qui aurait été présent lors de l’attaque.



D’après les premiers éléments de l’enquête, les malfrats seraient originaires des villages voisins de Maligue et Sarfa-Djidad, où ils menaient apparemment une vie ordinaire au contact des populations locales, soulevant des interrogations sur une double vie.

« L’homme au turban reste un élément clé et complexe de l’enquête », confie une source proche du dossier.