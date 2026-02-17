Tchad : le ministère des Télécommunications lance un atelier du contenu de l'avant-projet du code numérique

A travers un point de presse tenu le 17 février 2026, le ministère des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Digitalisation administrative a lancé officiellement l'ouverture d'un atelier de présentation du contenu de l'avant-projet du code numérique au sein du ministère.



Le code du numérique vise à créer un cadre juridique robuste, cohérent et pratique, pour la transformation digitale du pays, a déclaré le SG adjoint du ministère Mahamat Saleh Ibrahim.



Selon lui, ce cadre juridique est indispensable pour soutenir la promotion durable de l'économie numérique du pays, et devra faciliter l'adoption des technologies digital par les opérateurs économiques (individus, entreprise et administration).



« Je tiens à renouveler une fois de plus mes vifs remerciements au consultant pour la diligence même si beaucoup reste à améliorer pour relever le défi en terme du respect du planning contractuel ».