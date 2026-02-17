Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministère des Télécommunications lance un atelier du contenu de l'avant-projet du code numérique


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 18 Février 2026



Tchad : le ministère des Télécommunications lance un atelier du contenu de l'avant-projet du code numérique
A travers un point de presse tenu le 17 février 2026, le ministère des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Digitalisation administrative a lancé officiellement l'ouverture d'un atelier de présentation du contenu de l'avant-projet du code numérique au sein du ministère.

Le code du numérique vise à créer un cadre juridique robuste, cohérent et pratique, pour la transformation digitale du pays, a déclaré le SG adjoint du ministère Mahamat Saleh Ibrahim.

Selon lui, ce cadre juridique est indispensable pour soutenir la promotion durable de l'économie numérique du pays, et devra faciliter l'adoption des technologies digital par les opérateurs économiques (individus, entreprise et administration).

« Je tiens à renouveler une fois de plus mes vifs remerciements au consultant pour la diligence même si beaucoup reste à améliorer pour relever le défi en terme du respect du planning contractuel ».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/02/2026

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : la province du Sila prépare la SENAFET 2026 à Goz-Beïda

Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires Tchad : l’armée appelle au strict respect des conditions médicales d’admission après le décès de deux élèves stagiaires 17/02/2026

Populaires

​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026

17/02/2026

Tchad : le Mobile Money au cœur des finances publiques

17/02/2026

Burkina Faso : premières Journées de dialogue Défense-Sécurité-Finances–Diplomatie

17/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter