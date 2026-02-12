Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a bien planté le décor, lors de sa prestation de serment, le 06 novembre 2025. En effet, l’homme politique, dirigeant influent du continent, a lancé son septennat des Grandes espérances en promettant de placer les jeunes et les femmes au cœur de son action.



Bien avant cette annonce solennelle devant le Parlement, les grands Corps de l’Etat et les représentants diplomatiques, Paul Biya a mis en place le processus de juvénilisation, par la nomination des généraux de son armée, avec l’impulsion des quinquagénaires. Par une série de décrets signés le 15 juillet 2025, des colonels et capitaines de vaisseau ont été promus au grade de général et contre-amiral, à la satisfaction de l’opinion nationale. Ces importants actes concernent sept officiers supérieurs de la gendarmerie, de l’armée de terre et de la marine nationale.



À la gendarmerie nationale, le colonel Raymond Boum Bissoue a été promu au grade de général de brigade et nommé commandant de la troisième région de gendarmerie. Dans l’armée de terre, les colonels Tobie Gabriel Ngolo Ngomba, François Pelene, Alexandre Ferdinand Mveh, Robert Sadjo Wassouni et Guy Merlin Chembou Zambou accèdent aussi au grade de général de brigade.



Dans la foulée, le général de brigade Tobie Gabriel Ngolo Ngomba sera nommé commandant de la deuxième région militaire inter-armées, alors que le général de brigade Robert Sadjo Wassouni est promu commandant de la 51è brigade d’infanterie motorisée. Dans la marine nationale, le décret présidentiel promeut au grade de contre-amiral, le capitaine de vaisseau Hilary Ade Nkwenti, nommé major général de la Marine. »



Par un un décret présidentiel daté du 19 décembre 2023, le président Paul Biya a nommé Jean Pierre Ghoumo, directeur général de la DGRE (Direction Générale de la Recherche Extérieure). Il est assisté dans ses fonctions par Eloundou Mesmin Magloire, nommé directeur général adjoint.



Dans le commandement, Gilles Christian Sadi est devenu, à 38 ans, le plus jeune préfet du Cameroun, prenant ses fonctions dans le département du Nyong-et-So'o le 13 août 2025, marquant une nouvelle étape dans la juvénilisation du corps préfectoral. Il est à noter que d'autres jeunes administrateurs civils occupent des postes de sous-préfets.



A l’Autorité Portuaire Nationale (APN), Tsanga Mba Willie, un homme bien outillé, a été installé aux commandes comme DG depuis le 9 décembre 2025, ce à la suite du décret du président de la République du 28 novembre. Ce haut cadre qui réunit plus de 25 ans d’expérience dans le secteur portuaire camerounais, a déjà commencé à impulser une nouvelle dynamique managériale dans ce secteur névralgique de l’économie nationale.



Quelques jours avant la nomination d’un nouveau DG à l’APN, le président de la République, fidèle à ses engagements déclinés au cours de son discours de prestation de serment, a nommé Mme Marie Claire Dieudonnée Nseng Elang, magistrat hors hiérarchie, au poste de Procureur Général près la Cour suprême par un décret du président de la République, le 20 novembre 2025. Pour la première fois, une femme était promue à ce prestigieux poste au sein des grands Corps de l’Etat.



Le 10 février 2026, en s’adressant aux jeunes à l’occasion de la fête à eux dédiée, Paul Biya est revenu à la charge : « …j'entends veiller, à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées, dans la gestion des affaires publiques ».



Cerise sur le gâteau, le président de la République a par ailleurs évoqué diverses opportunités : le renouvellement des dirigeants des sociétés d'Etat, la formation du prochain gouvernement et la tenue des élections législatives et municipales. Comme quoi, l’on retiendra l’annonce forte : une vague de jeunes sera désormais aux affaires au Cameroun. Bien plus, et plus que jamais, avec Paul Biya l’avenir du pays repose entre les mains de la jeunesse, fer de lance de la Nation.