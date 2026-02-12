Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un touriste toujours porté disparu après une excursion


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Février 2026


Le Ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a annoncé la poursuite des recherches pour retrouver un touriste porté disparu lors d’une excursion organisée dans le cadre de la 6ᵉ édition du Festival international des cultures sahariennes (FICSA).


Selon le communiqué officiel publié le 12 février 2026, une sortie touristique encadrée avait été organisée au profit d’une délégation composée de touristes et de journalistes. Dans la matinée du mercredi 11 février, alors que le groupe prenait son petit-déjeuner au camp de Bachikele, deux touristes se sont éloignés sans autorisation pour poursuivre l’excursion en dehors du dispositif d’encadrement, dans la vallée de l’Arche de Joulia.

Leur absence a été constatée aux environs de 14h30, entraînant le déclenchement immédiat des opérations de recherche. Environ deux heures plus tard, l’un des deux touristes a été retrouvé sain et sauf. Il a expliqué avoir tenté de dissuader son compagnon de continuer la progression. Face à l’insistance de ce dernier, il aurait décidé de faire demi-tour avant de s’égarer à son tour. Il a finalement été localisé et ramené au camp.

Les recherches du second touriste se poursuivent sans interruption. D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés, notamment des véhicules, des motos et des équipes à dos de chameau, afin de faire face aux contraintes du terrain saharien.

Les autorités administratives et sécuritaires locales, en coordination avec les services techniques et les populations locales, restent mobilisées pour retrouver la personne disparue dans les meilleurs délais.

Le ministère assure qu’il informera régulièrement l’opinion nationale et internationale de l’évolution de la situation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
