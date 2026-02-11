Alwihda Info
Egypte : Ghazaly félicite le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Johar Nabil


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 11 Février 2026



L’anthropologue Hassan Ali Ghazaly, fondateur de l’Initiative Afromedia pour le journalisme et les médias panafricains, et l’équipe d’Afromedia, présentent leurs sincères félicitations au ministre Gohar Nabil pour sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports par décret présidentiel et sa prestation de serment constitutionnelle.

Dans une déclaration, Ghazaly a exprimé la profonde gratitude d’Afromedia pour cette marque de confiance, soulignant que la phase à venir exige une vision renouvelée et des politiques efficaces pour autonomiser la jeunesse, soutenir les talents sportifs et positionner le sport comme un outil de développement, en cohérence avec la stratégie de l’État égyptien et la vision de la Nouvelle République.

Il a mis en lumière l’importance de renforcer la coopération égypto-africaine dans les domaines des médias, de la jeunesse et du sport, afin de bâtir des ponts entre les peuples, de promouvoir les valeurs partagées, de découvrir les jeunes talents africains, de mettre en valeur des modèles positifs, de promouvoir des initiatives conjointes et d’avancer le développement durable tout en renforçant le pouvoir doux africain de l’Égypte. Ghazaly a exprimé sa confiance dans l’expertise et le leadership du ministre Nabil pour réaliser des avancées majeures dans les secteurs de la jeunesse et du sport, consolider les partenariats régionaux et bénéficier à la jeunesse égyptienne et africaine.

Afromedia s’engage à soutenir pleinement les efforts nationaux et régionaux investissant dans le potentiel de la jeunesse, les infrastructures sportives et la collaboration Égypte-Afrique. « Nous souhaitons au ministre Nabil plein succès dans sa mission nationale », a conclu Ghazaly.


