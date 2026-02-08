Tchad : lancement de la mission d’évaluation de la politique du secteur eau et assainissement à N’Djamena

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Dr Houdeingar Ngarimaden, a présidé la cérémonie officielle de lancement des activités de la mission d’évaluation de la politique du secteur de l’eau et de l’assainissement dans la ville de N’Djamena.



La cérémonie de lancement s’est tenue dans la salle des banquets de l’Assemblée nationale, en présence du ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, de la représentante de l’UNICEF au Tchad, ainsi que de plusieurs députés et membres de l’Assemblée nationale.



Cette mission d’évaluation vise à analyser l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, à identifier les défis majeurs, et à proposer des recommandations en vue d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissement, notamment en milieu urbain.