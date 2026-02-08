Tchad : trois blessés graves lors d’une tentative de vol de moto à Atchpourta au Guéra

Les faits ont été déclenchés par une tentative de vol de moto. Après avoir dérobé un engin dans un village voisin, les malfrats ont été interceptés par les jeunes d’Atchpourta. Malgré la violence de l’affrontement, ces derniers sont parvenus à maîtriser la situation, récupérant une arme à feu ainsi que deux motos appartenant aux présumés voleurs.



Le bilan provisoire fait état de trois blessés graves parmi les jeunes du village.

L’un d’eux, grièvement atteint par balle à la tête, a été évacué en urgence vers l’hôpital de Mongo. Les deux autres, également sérieusement blessés, sont actuellement pris en charge au district sanitaire de Baro.



Après avoir rendu visite aux blessés, le Sous-préfet s’est rendu sur les lieux de l’incident, où il a salué l’acte de bravoure de la population mobilisée contre l’insécurité dans la zone. Il a appelé les citoyens à faire preuve d’une vigilance constante et a assuré que l’arme et les motos récupérées seront transmises aux autorités hiérarchiques pour les besoins de l’enquête.



Le Sous-préfet et le chef de canton ont par ailleurs rassuré les habitants, indiquant que les malfrats ont été formellement identifiés. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à empêcher ces individus d’opérer ou de circuler dans le territoire, afin de garantir durablement la paix et la sécurité dans la sous-préfecture de Baro.