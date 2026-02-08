Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : trois blessés graves lors d’une tentative de vol de moto à Atchpourta au Guéra


Alwihda Info | Par Abakar Bremi - 8 Février 2026


​Une délégation conduite par le Sous-préfet de Baro, M. Abdelil Doumoullah Choggar, accompagnée du chef de canton Migaami, Hamza Ahmat Maharep, s’est rendue au village d’Atchpourta afin de constater les conséquences d’un grave incident sécuritaire perpétré par des individus armés.


Tchad : trois blessés graves lors d’une tentative de vol de moto à Atchpourta au Guéra
Les faits ont été déclenchés par une tentative de vol de moto. Après avoir dérobé un engin dans un village voisin, les malfrats ont été interceptés par les jeunes d’Atchpourta. Malgré la violence de l’affrontement, ces derniers sont parvenus à maîtriser la situation, récupérant une arme à feu ainsi que deux motos appartenant aux présumés voleurs.

Le bilan provisoire fait état de trois blessés graves parmi les jeunes du village.
L’un d’eux, grièvement atteint par balle à la tête, a été évacué en urgence vers l’hôpital de Mongo. Les deux autres, également sérieusement blessés, sont actuellement pris en charge au district sanitaire de Baro.

Après avoir rendu visite aux blessés, le Sous-préfet s’est rendu sur les lieux de l’incident, où il a salué l’acte de bravoure de la population mobilisée contre l’insécurité dans la zone. Il a appelé les citoyens à faire preuve d’une vigilance constante et a assuré que l’arme et les motos récupérées seront transmises aux autorités hiérarchiques pour les besoins de l’enquête.

Le Sous-préfet et le chef de canton ont par ailleurs rassuré les habitants, indiquant que les malfrats ont été formellement identifiés. Les autorités ont réaffirmé leur détermination à empêcher ces individus d’opérer ou de circuler dans le territoire, afin de garantir durablement la paix et la sécurité dans la sous-préfecture de Baro.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/02/2026

Conservation et Développement : Le Tchad et African Parks renforcent leur alliance

Conservation et Développement : Le Tchad et African Parks renforcent leur alliance

Mangalmé : Une inauguration sous le signe de la foi et de la reconnaissance Mangalmé : Une inauguration sous le signe de la foi et de la reconnaissance 06/02/2026

Populaires

Tchad : bilan provisoire des opérations de fouilles menées par les forces de l’ordre à Abéché

07/02/2026

Tchad : le PATN échange avec les jeunes et la société civile sur les enjeux environnementaux à Sarh

07/02/2026

Tchad : Les autorités éducatives se mobilisent pour préparer la visite du ministre de l’Éducation nationale

07/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter