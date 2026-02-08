Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des lycéens de Mongo sensibilisés aux violences basées sur le genre


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 8 Février 2026



Une conférence-débat a réuni, samedi après-midi, de nombreux élèves autour d’un sujet crucial pour la protection des jeunes en milieu scolaire.

C’est dans une atmosphère studieuse que s’est tenue, le samedi 7 février 2026 au lycée de Mongo, une conférence-débat sur la sensibilisation aux violences basées sur le genre. Organisée par l’Association Féminine pour l’Autonomisation et le Développement (AFAD), cette rencontre a mobilisé un grand nombre d’élèves désireux de s’informer sur cette problématique qui touche de nombreuses communautés scolaires.

La cérémonie était présidée par Haroune Sortho Ramadane, délégué de l’éducation nationale et de la promotion civique, dont la présence témoigne de l’importance accordée par les autorités éducatives à cette question.

Dans son mot de bienvenue, Kady Many, présidente de l’AFAD, a exprimé sa gratitude pour la forte participation enregistrée et salué l’engagement des élèves et des encadreurs présents pour cette initiative citoyenne.

Pour le lancement officiel des travaux, Haroune Sortho Ramadane a félicité l’organisation de cette assise et exhorté les élèves à rester attentifs afin de recueillir un maximum de connaissances, leur permettant de mieux comprendre et lutter contre les violences basées sur le genre, tant dans leur environnement scolaire qu’au-delà.

Des échanges riches et instructifs

Les panélistes ont présenté différents aspects des violences basées sur le genre : leurs manifestations en milieu scolaire, leurs conséquences et les moyens de prévention. Une session interactive a ensuite permis aux élèves de poser des questions et d’échanger directement avec les intervenants, démontrant leur intérêt pour le sujet et leur volonté de s’approprier les outils de lutte contre ces violences.

Cette initiative de l’AFAD s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de prévention, visant à créer un environnement scolaire plus sûr et respectueux pour tous les élèves.



