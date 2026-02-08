Tchad : le Conseil provincial du Lac lance une mission de consultations citoyennes

La ville de Liwa, chef-lieu du département de Fouli, a constitué la première étape de cette tournée. À leur arrivée, le Président du Conseil provincial et la délégation qui l’accompagnait ont effectué une visite de courtoisie au Préfet du département de Fouli, M. Dimouya Souapébé.



Les consultations citoyennes ont officiellement débuté le dimanche 8 février 2026 à Liwa. À cette occasion, le Président du Conseil provincial du Lac a rencontré les autorités administratives et traditionnelles, les responsables des forces de défense et de sécurité, les chefs des services techniques déconcentrés de l’État ainsi que les chefs de quartiers.



Avant l’ouverture des échanges, le Préfet du département de Fouli a salué l’initiative du Conseil provincial, qu’il a qualifiée de démarche participative, proche des réalités locales et porteuse d’espoir pour les populations. Il a souligné l’importance de ces consultations en tant que cadre de dialogue direct entre les autorités et les citoyens, invitant les participants à s’exprimer librement et de manière responsable afin de contribuer à une meilleure orientation des actions de développement local.



Les discussions ont porté sur les principales préoccupations des populations, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la sécurité, de l’environnement, de l’accès à l’eau potable, des mines, de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage. À tour de rôle, les responsables des services déconcentrés de l’État ont exposé les difficultés rencontrées sur le terrain et formulé des propositions en vue d’améliorer la qualité des services publics et les conditions de vie des populations.



Dans le domaine de l’éducation, le déficit d’enseignants de l’État et l’insuffisance des infrastructures scolaires, malgré l’augmentation des effectifs, ont été relevés. En matière de santé, les responsables du district sanitaire ont souligné la forte dépendance aux partenaires, le manque de personnel qualifié — notamment de sages-femmes — ainsi que l’insuffisance des moyens logistiques et des équipements médicaux.



Les échanges ont également mis en lumière les défis sécuritaires, la dégradation de l’environnement liée à l’avancée du désert, l’insuffisance des points d’eau, les difficultés d’encadrement dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que la nécessité de mieux valoriser l’exploitation du natron, principale activité économique de la zone.



Avant de quitter la ville de Liwa, le Président du Conseil provincial du Lac, accompagné du Préfet du département de Fouli et des membres de la délégation, a effectué des visites de terrain, notamment à l’école primaire de Liwa, au district sanitaire et sur les sites d’exploitation du natron.



Au niveau du district sanitaire, la délégation a visité plusieurs services, dont la maternité, la chirurgie, les soins intensifs, la pédiatrie, le laboratoire et les urgences. Cette visite a permis de constater, entre autres, le manque de sages-femmes à la maternité ainsi que l’insuffisance d’équipements médicaux, notamment les lits d’hospitalisation.



Face à ces constats, le Conseil provincial du Lac a indiqué qu’une analyse approfondie sera menée afin de prioriser les interventions, en tenant compte de l’urgence des besoins et des moyens disponibles. Le Président du Conseil provincial, M. Moustapha Mahamat Mamadou, a réaffirmé l’engagement de l’institution à examiner l’ensemble des doléances exprimées, à les intégrer dans la planification provinciale et à mener les plaidoyers nécessaires auprès des autorités compétentes et des partenaires, dans le but d’apporter des réponses concrètes et durables aux préoccupations des populations de Liwa.