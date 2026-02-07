Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les autorités éducatives se mobilisent pour préparer la visite du ministre de l’Éducation nationale


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper - 7 Février 2026


En prélude à la prochaine visite du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique dans la province du Lac, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Idriss Moussa Mahamat, a tenu, cet après-midi, une importante réunion de concertation avec les différents responsables du système éducatif local.


Tchad : Les autorités éducatives se mobilisent pour préparer la visite du ministre de l’Éducation nationale

En prélude à la prochaine visite du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique dans la province du Lac, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Idriss Moussa Mahamat, a tenu, cet après-midi, une importante réunion de concertation avec les différents responsables du système éducatif local.

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat d’échanges constructifs, avait pour objectif principal de préparer efficacement l’arrivée du membre du gouvernement dans la province. À cet effet, les participants ont passé en revue les dispositions organisationnelles ainsi que les attentes liées à cette visite ministérielle, jugée stratégique pour le secteur éducatif local.

À l’issue des discussions, un comité d’organisation a été officiellement mis en place. Il sera appuyé par trois sous-commissions, chargées respectivement de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration, afin d’assurer un déroulement harmonieux du séjour du ministre dans la province.

Selon les autorités éducatives, cette visite du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique vise à s’assurer du bon fonctionnement des structures déconcentrées du ministère, mais également à évaluer la mise en œuvre effective des actions prévues dans le cadre du Chantier IV du programme politique du Chef de l’État, axé notamment sur le développement du capital humain et l’amélioration du système éducatif.

Sur le terrain, le ministre procédera à la visite de plusieurs établissements scolaires, effectuera le suivi des chantiers en cours, mènera des séances de dialogue social et tiendra des réunions de travail avec les autorités administratives ainsi que les acteurs éducatifs locaux.

À travers cette mobilisation, les responsables de l’éducation dans la province du Lac entendent démontrer leur engagement à accompagner les réformes du secteur et à contribuer activement à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage au bénéfice des élèves.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/02/2026

Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé

Stade Idriss Mahamat Ouya : Le compte à rebours final est lancé

Droits de l'homme : Le Président de la CNDH du Tchad à la 15ᵉ Assemblée générale du RINADH à Yaoundé Droits de l'homme : Le Président de la CNDH du Tchad à la 15ᵉ Assemblée générale du RINADH à Yaoundé 06/02/2026

Populaires

Sécurité à Abéché : Une opération de ratissage massive pour assainir la ville

07/02/2026

Tchad : Le président sortant du CSAI, Dr. Mahamat Khatir Issa, nommé conseiller spécial à la Présidence

07/02/2026

Tchad–Libye : vers l’ouverture de consulats et de nouvelles liaisons de transport

07/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter