Tchad : Les autorités éducatives se mobilisent pour préparer la visite du ministre de l’Éducation nationale

En prélude à la prochaine visite du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique dans la province du Lac, le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Idriss Moussa Mahamat, a tenu, cet après-midi, une importante réunion de concertation avec les différents responsables du système éducatif local.



Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat d’échanges constructifs, avait pour objectif principal de préparer efficacement l’arrivée du membre du gouvernement dans la province. À cet effet, les participants ont passé en revue les dispositions organisationnelles ainsi que les attentes liées à cette visite ministérielle, jugée stratégique pour le secteur éducatif local.



À l’issue des discussions, un comité d’organisation a été officiellement mis en place. Il sera appuyé par trois sous-commissions, chargées respectivement de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration, afin d’assurer un déroulement harmonieux du séjour du ministre dans la province.



Selon les autorités éducatives, cette visite du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique vise à s’assurer du bon fonctionnement des structures déconcentrées du ministère, mais également à évaluer la mise en œuvre effective des actions prévues dans le cadre du Chantier IV du programme politique du Chef de l’État, axé notamment sur le développement du capital humain et l’amélioration du système éducatif.



Sur le terrain, le ministre procédera à la visite de plusieurs établissements scolaires, effectuera le suivi des chantiers en cours, mènera des séances de dialogue social et tiendra des réunions de travail avec les autorités administratives ainsi que les acteurs éducatifs locaux.



À travers cette mobilisation, les responsables de l’éducation dans la province du Lac entendent démontrer leur engagement à accompagner les réformes du secteur et à contribuer activement à l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage au bénéfice des élèves.

