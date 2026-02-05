Alwihda Info
TCHAD

Tchad : lancement conjoint du Plan de réponse humanitaire (HNRP) et du Plan de réponse pour les réfugiés (RRP)


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 5 Février 2026


Le gouvernement tchadien et ses partenaires humanitaires ont procédé, ce jeudi 5 février 2026, dans la salle de l’ONAMA à N’Djamena, au lancement conjoint du Plan de réponse humanitaire (HNRP 2026) et du Plan de réponse pour les réfugiés (RRP 2026). Ces dispositifs visent à coordonner les actions d’assistance en faveur des populations vulnérables et des réfugiés, face aux défis humanitaires persistants au Tchad.


La cérémonie a été présidée par la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa.

Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur humanitaire, François Batalingaya, a remercié l’ensemble des acteurs pour leur engagement constant, essentiel au soutien des populations confrontées aux multiples crises que traverse le pays. Il a souligné l’importance de la mobilisation nationale et internationale, tout en saluant l’implication du gouvernement ainsi que celle des partenaires techniques, financiers et humanitaires.

Il a indiqué que le plan humanitaire 2026 repose sur une analyse faisant ressortir quatre facteurs majeurs de crise : les conflits et déplacements de populations, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les urgences sanitaires et les chocs climatiques. Au total, 4,5 millions de personnes ont besoin d’assistance, dont 3,4 millions ciblées en priorité, pour un financement estimé à près d’un milliard de dollars.

Le coordonnateur humanitaire a également insisté sur les défis persistants, notamment le déficit de financement, l’insécurité, les contraintes administratives et la nécessité d’une plus grande appropriation nationale, y compris le renforcement du leadership féminin. Face à ces enjeux, il a appelé à une action collective renforcée et à un plaidoyer accru afin d’éviter que certaines populations restent sans assistance. Il a aussi mis l’accent sur une approche durable fondée sur la résilience, l’autonomisation économique, la valorisation des ressources locales et la synergie entre humanitaire, développement et paix.

Prenant la parole, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a rappelé que ce lancement annuel constitue un moment clé de planification stratégique et un exercice de redevabilité collective envers les populations vulnérables. Elle a souligné que le Tchad demeure confronté à des défis majeurs, notamment les crises sécuritaires régionales, les effets du changement climatique, les déplacements forcés et les fragilités socio-économiques.

Malgré ce contexte difficile, le pays continue d’incarner des valeurs de solidarité en accueillant réfugiés et déplacés. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à placer la protection des populations vulnérables au cœur de l’action publique, considérant la réponse humanitaire comme un facteur de stabilité, de cohésion sociale et de développement durable.

La ministre a également mis en avant l’implication accrue de l’État dans l’élaboration du plan humanitaire 2026, marquée par un leadership renforcé et une collaboration étroite avec les partenaires. Elle a insisté sur la transparence, la redevabilité et la localisation de l’aide afin de renforcer les capacités nationales, tout en appelant à une meilleure coordination et à une utilisation plus efficace des ressources dans un contexte de financements limités.

Soulignant la complémentarité entre le HNRP et le RRP, inscrits dans une approche régionale globale, elle a salué l’engagement constant des partenaires humanitaires dans la réponse aux besoins des populations.


