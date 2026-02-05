Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

Lors de cette rencontre, le Secrétaire exécutif, Ouya Bourma Malato, a rappelé que l’ACCM a pour objectif principal de contribuer à la transformation positive de la société à travers la promotion des comportements responsables et des valeurs citoyennes.
L’ACCM œuvre notamment pour :
À son tour, le coordonnateur, Outhman Abderahman Hamdane, a remercié l’ensemble des membres pour leur forte mobilisation et leur engagement tout au long de l’année 2025. Il les a félicités pour les efforts fournis et les résultats obtenus.
Il a ensuite invité les membres à redoubler d’efforts pour la mise en œuvre des projets prévus en 2026, insistant sur la nécessité d’une bonne planification des activités et d’un renforcement de la visibilité de l’ACCM à travers des actions concrètes et une communication plus efficace.
- sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques sociales, civiques et citoyennes ;
- encourager le respect des valeurs morales, éthiques et culturelles ;
- lutter contre les comportements nuisibles au développement social ;
- renforcer l’engagement communautaire, en particulier celui des jeunes et des femmes ;
- accompagner les initiatives locales en faveur d’un changement durable des mentalités.
