Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques sociales, civiques et citoyennes ;

encourager le respect des valeurs morales, éthiques et culturelles ;

lutter contre les comportements nuisibles au développement social ;

renforcer l’engagement communautaire, en particulier celui des jeunes et des femmes ;

accompagner les initiatives locales en faveur d’un changement durable des mentalités.

Lors de cette rencontre, le Secrétaire exécutif, Ouya Bourma Malato, a rappelé que l’ACCM a pour objectif principal de contribuer à la transformation positive de la société à travers la promotion des comportements responsables et des valeurs citoyennes.L’ACCM œuvre notamment pour :La vision de l’organisation est de bâtir une société consciente, responsable et engagée, où chaque citoyen adopte des comportements favorables à la paix, à la cohésion sociale et au développement durable. L’ACCM ambitionne également de devenir une référence en matière de changement de comportements et de mentalités, en plaçant l’humain, l’éducation et la responsabilité collective au cœur de ses actions.À son tour, le coordonnateur, Outhman Abderahman Hamdane, a remercié l’ensemble des membres pour leur forte mobilisation et leur engagement tout au long de l’année 2025. Il les a félicités pour les efforts fournis et les résultats obtenus.Il a ensuite invité les membres à redoubler d’efforts pour la mise en œuvre des projets prévus en 2026, insistant sur la nécessité d’une bonne planification des activités et d’un renforcement de la visibilité de l’ACCM à travers des actions concrètes et une communication plus efficace.