Tchad : une vaste opération de sécurisation pour renforcer la paix et protéger les populations à Abéché

Cette action vise principalement à prévenir la criminalité sous toutes ses formes, notamment la circulation illicite des armes, et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



Menée conjointement par la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) ainsi que des services spécialisés, l’opération s’est déroulée conformément aux réquisitions des parquets d’instance d’Abéché. Elle a consisté en des contrôles systématiques sur les principaux axes routiers, dans les marchés et au sein de plusieurs quartiers de la ville.



Au cours de cette opération, plusieurs personnes ont été interpellées, notamment pour port irrégulier de tenues militaires et détention de produits prohibés. Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de plusieurs armes à feu, d’armes blanches, ainsi que de véhicules et de motos dépourvus de plaques d’immatriculation.



Déployée dans le strict respect des lois et procédures en vigueur, cette opération traduit la volonté des autorités sécuritaires de préserver l’ordre public et de consolider un climat de paix durable.



À travers cette initiative, la Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à renforcer la protection des populations et à instaurer une relation de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens.