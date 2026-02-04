Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés







Cette semaine, Yvette Cooper, Ministre d’État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, a effectué une visite à Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, pour rencontrer des familles réfugiées récemment arrivées au Tchad après avoir fui les violences au Soudan.





Accompagnée par les Autorités Tchadiennes

La ministre a été accueillie par des représentants des autorités tchadiennes, dont la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés (CNARR), ainsi que des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cette visite a été organisée avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM).







