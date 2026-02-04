Alwihda Info
TCHAD

Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés


Alwihda Info | Par - 5 Février 2026


Accompagnée par le HCR, le PAM et la CNARR, la ministre britannique a pu constater l'efficacité mais aussi les limites de la réponse d'urgence face au flux incessant de familles déplacées.


  Cette semaine, Yvette Cooper, Ministre d’État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, a effectué une visite à Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, pour rencontrer des familles réfugiées récemment arrivées au Tchad après avoir fui les violences au Soudan.




Accompagnée par les Autorités Tchadiennes


La ministre a été accueillie par des représentants des autorités tchadiennes, dont la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés (CNARR), ainsi que des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cette visite a été organisée avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM).



 

Rencontre avec les Réfugiés

  Lors de son déplacement, Yvette Cooper a visité un centre d’enregistrement et un espace sécurisé pour femmes géré par des réfugiées soudanaises. Ce centre offre écoute, soutien psychosocial et solidarité aux femmes réfugiées, soulignant l’importance d’un environnement sûr dans ces situations critiques.


 




 

Assistance Alimentaire Vitale


La ministre s'est également rendue sur un site de distribution où le PAM fournit une assistance alimentaire essentielle. Cette aide répond à l'urgence des besoins humanitaires générés par la crise soudanaise.


 




 

Besoins Humanitaires et Réponse d’Urgence


Cette visite a mis en lumière l’ampleur des besoins humanitaires et de protection découlant de la crise dans la région. Grâce au soutien du Royaume-Uni, le HCR et le PAM mettent en œuvre une réponse d’urgence pour plus de 900 000 réfugiés soudanais présents dans l'est du Tchad. Cette réponse couvre divers domaines essentiels, notamment :
  • Hébergement
  • Santé
  • Eau et assainissement
  • Protection
  • Éducation
  • Gestion des sites
Ces actions visent à apporter un soutien non seulement aux réfugiés, mais aussi aux communautés d'accueil, dans un effort pour atténuer les impacts de la crise sur tous les niveaux.


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


