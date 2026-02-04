Crise Soudanaise à l’Est du Tchad : Le Royaume-Uni au chevet des réfugiés

Cette semaine, Yvette Cooper, Ministre d’État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, a effectué une visite à Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, pour rencontrer des familles réfugiées récemment arrivées au Tchad après avoir fui les violences au Soudan.
Accompagnée par les Autorités Tchadiennes
La ministre a été accueillie par des représentants des autorités tchadiennes, dont la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés (CNARR), ainsi que des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cette visite a été organisée avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM).
Rencontre avec les RéfugiésLors de son déplacement, Yvette Cooper a visité un centre d’enregistrement et un espace sécurisé pour femmes géré par des réfugiées soudanaises. Ce centre offre écoute, soutien psychosocial et solidarité aux femmes réfugiées, soulignant l’importance d’un environnement sûr dans ces situations critiques.
Assistance Alimentaire Vitale
La ministre s'est également rendue sur un site de distribution où le PAM fournit une assistance alimentaire essentielle. Cette aide répond à l'urgence des besoins humanitaires générés par la crise soudanaise.
Besoins Humanitaires et Réponse d’Urgence
Cette visite a mis en lumière l’ampleur des besoins humanitaires et de protection découlant de la crise dans la région. Grâce au soutien du Royaume-Uni, le HCR et le PAM mettent en œuvre une réponse d’urgence pour plus de 900 000 réfugiés soudanais présents dans l'est du Tchad. Cette réponse couvre divers domaines essentiels, notamment :
- Hébergement
- Santé
- Eau et assainissement
- Protection
- Éducation
- Gestion des sites