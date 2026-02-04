|
TCHAD
Tchad : Mahamat Togou Tchohimi nommé Inspecteur général du ministère de l'Administration du territoire
Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Février 2026
Par Décret N°065/PR/PM/MATD/2026 du 04 février 2026, Monsieur MAHAMAT TOGOU TCHOHIMI est nommé Inspecteur Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en remplacement de Monsieur BRAHIM ISSA GALMAÏ, appelé à d'autres fonctions.
