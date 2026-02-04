Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Mahamat Togou Tchohimi nommé Inspecteur général du ministère de l'Administration du territoire


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Février 2026


Par Décret N°065/PR/PM/MATD/2026 du 04 février 2026, Monsieur MAHAMAT TOGOU TCHOHIMI est nommé Inspecteur Général du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en remplacement de Monsieur BRAHIM ISSA GALMAÏ, appelé à d'autres fonctions.


