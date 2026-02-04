Alwihda Info
TCHAD

Renforcement du savoir : Le Qatar au chevet de l'Université de N'Djamena


Alwihda Info | Par - 4 Février 2026


Cette remise officielle, effectuée en présence du conseiller de l'Ambassade du Qatar et des autorités universitaires, souligne l'importance de la diplomatie du savoir dans les relations bilatérales.


  L’Université de N’Djamena, fondée en 1971 et la plus ancienne université publique du Tchad, a reçu ce mercredi 4 février 2026 un don significatif de livres offert par l’État du Qatar. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la présidence de l'université, en présence de responsables universitaires, dont le recteur, ainsi que du conseiller de l’Ambassade du Qatar au Tchad.




Engagement en Faveur de l'Éducation


Ce don s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales renforcées entre le Tchad et le Qatar. Depuis plusieurs années, le Qatar apporte un soutien substantiel à l'éducation et au développement humain au Tchad. Dans les années 2010, le pays a financé des projets éducatifs majeurs, notamment un projet d'appui à la réforme de l'éducation de 13 millions de dollars, ainsi que la construction de centres d’alphabétisation et l’acquisition de matériels scolaires essentiels.
Récemment, Qatar Charity a distribué du matériel scolaire à N'Djamena, y compris 1 000 tables et chaises à dix établissements en 2025.




Objectif du Don


Le but de ce don de livres est de :
  • Enrichir les bibliothèques universitaires
  • Soutenir la recherche
  • Améliorer l'accès au savoir pour les étudiants et enseignants
  • Promouvoir l'éducation supérieure dans un contexte où les ressources documentaires sont limitées




Modernisation et Coopération Culturelle



Cette initiative est également le reflet de l'engagement continu des autorités qataries à moderniser le système éducatif au Tchad. Elle contribue à renforcer la coopération culturelle et éducative entre les deux pays, surtout après des périodes de hauts et de bas diplomatiques, notamment la fermeture temporaire d'ambassades en 2017 et le rétablissement des relations en 2018.

 
Cette collaboration promet de générer de nouvelles opportunités pour les étudiants et les enseignants, tout en renforçant les liens historiques entre le Tchad et le Qatar dans le domaine de l'éducation.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : le fouet à l'école, un moyen de discipline qui crée de la psychose chez les enfants

