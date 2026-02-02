Burkina : le Japon soutient le développement des installations d’irrigation à hauteur de 5 milliards de FCFA

Le gouvernement burkinabè, à travers le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement du Japon, à travers l'ambassade de ce pays au Burkina Faso, ont procédé ce mardi 3 février 2026 à Ouagadougou, à la signature de l’Echange de Notes et de l'Accord de don, pour le financement du projet de développement du garage de maintenance de Ouagadougou pour l'utilisation durable des installations d’irrigation, à hauteur de cinq milliards de FCFA.



Il s'agit d'un projet destiné à renfoncer les capacités fonctionnelles des périmètres irrigués du Burkina Faso, à travers notamment l’acquisition d’équipements lourds pour la réhabilitation et l’aménagement des zones d’irrigation et des bas-fonds.



« A travers cet accompagnement financier, gage de l’excellence des relations entre les deux pays, le gouvernement japonais réaffirme son engagement à soutenir la production agricole au Burkina Faso portée par de programmes ambitieux et innovants », a déclaré l’ambassadeur du Japon Nagashima Jun.



Selon le ministre des Affaires étrangères, ce projet qui s’inscrit dans les priorités stratégiques telles que définies par l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, répond à l’exigence de reprendre le contrôle de notre capacité fonctionnelle, celle de bâtir une agriculture résiliente et celle de rompre avec les vulnérabilités.



« L’autosuffisance alimentaire étant une quête permanente, chaque appui pertinent, chaque partenariat sincère, chaque projet structurant est accueilli avec responsabilité et détermination », a laissé entendre le Patron de la diplomatie burkinabè.



Pour lui, cet acte témoigne de la solidarité du Japon envers le Pays des Hommes intègres et de son engagement en faveur « d’un développement humain solidaire et respectueux des choix souverains du peuple burkinabè ».



Tout en exprimant la reconnaissance du peuple burkinabè à l’endroit des autorités japonaises, le ministre Traore a indiqué que ce geste du Pays du Soleil Levant est le signe d’un partenariat fondé sur la confiance, la sincérité et le respect mutuel. Il a par ailleurs rassuré que « toutes les dispositions seront prises par les départements techniques concernés, pour assurer une mise en œuvre rigoureuse, transparente et efficace dudit projet ».



La coopération entre le Burkina Faso et le Japon est vielle d’une soixantaine d’années. Elle porte entre autres sur les secteurs de l’agriculture, de la santé, de la formation professionnelle, de l’éducation et des infrastructures.