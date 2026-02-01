Alwihda Info
TCHAD

Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Février 2026



À l'issue d'une assemblée générale tenue le 31 janvier 2026 à la permanence à l'école du Centre, le syndicat des enseignants du Tchad (SET), section de N'Djamena, a lancé un préavis de grève de deux semaines.

Par cet avertissement, le syndicat accorde "une dernière chance" au gouvernement pour prendre "rapidement" en compte le décret n°2850 portant statut particulier des enseignants.

Les enseignants se retrouveront par ailleurs le 14 février, date d'expiration du préavis pour prendre "une ultime décision si rien n'est fait", promet le secrétaire Abdelkadre Djibia.


