TCHAD

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Janvier 2026


​VINIOR FOOD COMPANY annonce avec fierté sa sélection parmi les lauréats du Prix National d’Excellence de la Jeunesse, une initiative portée par Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État. Ce prix vise à encourager l’innovation, l’entrepreneuriat et l’engagement des jeunes en faveur du développement national.


Dans ce cadre, VINIOR FOOD COMPANY, à travers son produit phare Vinior Riz Darna, a bénéficié d’une formation technique et professionnelle spécialisée au Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA), sous la tutelle du Ministère de l’Élevage et de la Production Animale. Cette formation a permis de renforcer les compétences de l’entreprise en matière de contrôle qualité, de respect des normes sanitaires et de valorisation des produits agroalimentaires locaux.

Cette distinction vient saluer le travail accompli et consolide l’engagement de VINIOR FOOD COMPANY à œuvrer durablement pour la sécurité alimentaire, la promotion du riz local et le développement économique du Tchad, dans le strict respect des standards de qualité et de sécurité alimentaire.

VINIOR FOOD COMPANY exprime sa reconnaissance aux institutions, partenaires et à toutes celles et ceux qui soutiennent une agriculture locale forte, moderne et souveraine.

VINIOR FOOD COMPANY
L’indépendance alimentaire commence ici.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
