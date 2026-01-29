Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel





Le divorce est souvent attribué à des causes évidentes telles que l'infidélité, les difficultés économiques, ou la violence conjugale. Cependant, une raison plus discrète mais tout aussi destructrice émerge : le manque de respect. Insidieux et quotidien, il érode lentement les fondations du couple.



Une Culture de Respect Inégale Dans la culture tchadienne, le respect est un pilier. Les hommes sont éduqués à croire que leur épouse leur doit un respect quasi absolu, perçu non seulement comme un principe moral, mais comme une reconnaissance de leur autorité. Cette exigence peut parfois surpasser l'amour.



Le Respect à Sens Unique Dans de nombreux foyers, le respect n'est pas réciproque. Les femmes sont souvent tenues de se taire, d'obéir, et de supporter. À chaque contestation, l’étiquette tombe : elles sont qualifiées d'« irrespectueuses ». Toutefois, qui interroge le respect que l’homme doit à sa femme ?



Les humiliations quotidiennes, les paroles blessantes et la violence verbale normalisée sont ignorées. Dans cette dynamique déséquilibrée, le respect devient une arme plutôt qu'une valeur. Beaucoup de femmes perdent leur mari non pour infidélité, mais parce qu’elles osent s’exprimer. Inversement, certains hommes quittent leur foyer, non parce qu'ils ne sont plus aimés, mais parce qu'ils se sentent défiés dans une autorité qu'ils n'ont jamais appris à partager.



Une Transformation Sociétale La société tchadienne évolue. Les femmes s'éduquent, travaillent et contribuent. Cependant, le mariage reste parfois ancré dans des schémas traditionnels. Ce décalage crée une tension permanente. Ce qui est perçu comme de l'irrespect par l'homme est souvent une revendication de dignité de la part de la femme. Ce que cette dernière considère comme un dialogue est vu comme une insubordination.



Repenser le Respect Le respect ne se décrète pas, il se construit. Il doit être partagé. Tant que le respect sera imposé à la femme au lieu d'être vu comme une responsabilité commune, le mariage tchadien restera fragile et exposé aux ruptures silencieuses mais profondes.



Il est crucial de se poser la bonne question : voulons-nous des foyers bâtis sur la peur ou sur le respect mutuel ? La réponse à cette question façonnera l'avenir de nos familles.





