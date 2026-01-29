Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 30 Janvier 2026


Derrière de nombreux divorces prononcés à N'Djamena ou en province, se cache une incompréhension sémantique. Ce que l'un perçoit comme un droit d'autorité, l'autre le vit comme une négation de son existence.


Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel


  Le divorce est souvent attribué à des causes évidentes telles que l'infidélité, les difficultés économiques, ou la violence conjugale. Cependant, une raison plus discrète mais tout aussi destructrice émerge : le manque de respect. Insidieux et quotidien, il érode lentement les fondations du couple.

 

Une Culture de Respect Inégale

  Dans la culture tchadienne, le respect est un pilier. Les hommes sont éduqués à croire que leur épouse leur doit un respect quasi absolu, perçu non seulement comme un principe moral, mais comme une reconnaissance de leur autorité. Cette exigence peut parfois surpasser l'amour.

 

Le Respect à Sens Unique

  Dans de nombreux foyers, le respect n'est pas réciproque. Les femmes sont souvent tenues de se taire, d'obéir, et de supporter. À chaque contestation, l’étiquette tombe : elles sont qualifiées d'« irrespectueuses ». Toutefois, qui interroge le respect que l’homme doit à sa femme ?
 
Les humiliations quotidiennes, les paroles blessantes et la violence verbale normalisée sont ignorées. Dans cette dynamique déséquilibrée, le respect devient une arme plutôt qu'une valeur. Beaucoup de femmes perdent leur mari non pour infidélité, mais parce qu’elles osent s’exprimer. Inversement, certains hommes quittent leur foyer, non parce qu'ils ne sont plus aimés, mais parce qu'ils se sentent défiés dans une autorité qu'ils n'ont jamais appris à partager.

 

Une Transformation Sociétale

  La société tchadienne évolue. Les femmes s'éduquent, travaillent et contribuent. Cependant, le mariage reste parfois ancré dans des schémas traditionnels. Ce décalage crée une tension permanente. Ce qui est perçu comme de l'irrespect par l'homme est souvent une revendication de dignité de la part de la femme. Ce que cette dernière considère comme un dialogue est vu comme une insubordination.

 

Repenser le Respect

  Le respect ne se décrète pas, il se construit. Il doit être partagé. Tant que le respect sera imposé à la femme au lieu d'être vu comme une responsabilité commune, le mariage tchadien restera fragile et exposé aux ruptures silencieuses mais profondes.
 
Il est crucial de se poser la bonne question : voulons-nous des foyers bâtis sur la peur ou sur le respect mutuel ? La réponse à cette question façonnera l'avenir de nos familles.


 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/01/2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

Tchad : réforme et élargissement du Conseil islamique, vers une meilleure représentativité Tchad : réforme et élargissement du Conseil islamique, vers une meilleure représentativité 29/01/2026

Populaires

Ports de Douala et Kribi : en 2025, le Tchad détenait 77 % du marché des graines

29/01/2026

Gabon : le chef de l’État reçoit les syndicats du ministère du Pétrole et du Gaz

29/01/2026

Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

29/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter