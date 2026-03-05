Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

L’absence de musée à Abéché, ancienne capitale du Royaume du Ouaddaï, n’est ni un simple retard administratif, ni une contrainte budgétaire passagère. C’est un choix politique. Un choix révélateur. Un choix grave.



Comment expliquer qu’une ville qui fut un centre majeur de pouvoir, de commerce transsaharien et de rayonnement culturel ne dispose toujours d’aucune institution digne de préserver son héritage ?



Pendant que les discours officiels exaltent l’unité nationale et la valorisation du patrimoine, la réalité est tout autre : les vestiges se dégradent, les objets disparaissent, les manuscrits se détériorent, et l’histoire s’efface dans l’indifférence.



Une marginalisation structurelle

Ce silence institutionnel traduit une marginalisation persistante des régions historiques. Lorsqu’un État néglige la mémoire d’une partie de son territoire, il envoie un message clair : certaines histoires compteraient moins que d’autres. Or, le Ouaddaï n’est pas une périphérie anecdotique. Il est l’un des piliers de la construction historique du pays. L’ignorer fragilise le récit national et alimente un sentiment d’abandon.



Une faute économique stratégique

Refuser d’investir dans un musée à Abéché est aussi une erreur économique. Dans un contexte où la diversification est vitale, la culture représente un levier durable : tourisme historique et sahélien, création d’emplois qualifiés, rayonnement académique international, dynamisation de l’artisanat local. Au lieu de cela, on laisse une richesse non exploitée se dégrader. C’est une myopie stratégique.



Une perte irréversible

Le patrimoine détruit ne se reconstruit pas. Chaque objet perdu est un chapitre effacé. Chaque site abandonné est une preuve historique qui disparaît. Un État fort protège sa mémoire. Un État visionnaire investit dans ses symboles. Un État responsable transmet son histoire.



L’heure du choix

La question n’est plus culturelle. Elle est politique. Soit les autorités reconnaissent la valeur stratégique du patrimoine du Ouaddaï et agissent concrètement par la création d’un musée moderne et structurant. Soit elles assument devant l’histoire le choix de laisser s’éteindre une partie essentielle de notre mémoire collective.