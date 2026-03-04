CEN-SAD : le secrétaire exécutif de l’Institution reçu par le président tchadien

Le président de la République du Tchad, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a reçu cet après-midi, au Palais Toumaï, le secrétaire exécutif de la CEN-SAD, l'ambassadeur Ado Elhadji Abou.



La vie de l’institution, son fonctionnement et la nouvelle marche à lui imprimer ont été longuement débattus avec le chef de l’Etat, ayant à ses côtés pour la circonstance, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et ses proches collaborateurs.