AFRIQUE

CEN-SAD : le secrétaire exécutif de l’Institution reçu par le président tchadien


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Mars 2026



Le président de la République du Tchad, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, par ailleurs président en exercice de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a reçu cet après-midi, au Palais Toumaï, le secrétaire exécutif de la CEN-SAD, l'ambassadeur Ado Elhadji Abou.

La vie de l’institution, son fonctionnement et la nouvelle marche à lui imprimer ont été longuement débattus avec le chef de l’Etat, ayant à ses côtés pour la circonstance, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et ses proches collaborateurs.




