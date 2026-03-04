Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : sommet sur la CEDEAO, le ministre délégué Adama Dosso ouvre la consultation régionale à Abidjan


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Mars 2026



Côte d’Ivoire : sommet sur la CEDEAO, le ministre délégué Adama Dosso ouvre la consultation régionale à Abidjan
Le ministre délégué chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Adama Dosso, a procédé, le 03 mars 2026 à Abidjan, à l’ouverture officielle de la Consultation régionale en prélude au Sommet sur l’Avenir de la CEDEAO, qui réunit ministres, représentants de la Commission de la CEDEAO, diplomates, acteurs du secteur privé, société civile, universitaires et partenaires techniques et financiers en vue de formuler des recommandations concrètes pour refonder et accélérer l’intégration régionale.

Lors de cette cérémonie d'ouverture, Adama Dosso est revenu sur les acquis majeurs des cinquante années d’existence de la CEDEAO, notamment la libre circulation des personnes, le schéma de libéralisation des échanges et les mécanismes de maintien de la paix.

Face aux défis, notamment le commerce intra-communautaire encore faible, représentant environ 5,7 % des échanges totaux en 2024, traduisant la persistance de barrières non tarifaires, d’infrastructures fragmentées et d’une dépendance excessive des matières premières, le ministre délégué a proposé un agenda en cinq priorités.

Il s'agit de finaliser le Marché Commun, notamment par le démantèlement des barrières non tarifaires sur les corridors stratégiques, structurer des chaînes de valeur régionales dans des secteurs clés (agro-transformation, textile, pharmaceutique, énergies renouvelables), accélérer l’intégration des infrastructures physiques et numériques. Il est aussi question de renforcer la gouvernance économique et la redevabilité régionale et améliorer la mesure statistique du commerce, y compris informel.

Le ministre délégué a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de la Côte d’Ivoire à œuvrer activement pour une CEDEAO plus intégrée, plus compétitive et plus résiliente. Cette cérémonie d'ouverture a également été marquée par la suggestion de trois engagements collectifs. À savoir porter la part du commerce intra-CEDEAO à au moins 10 % d’ici à 2028, doubler la part des exportations d’ici à 2030 et réduire d’un tiers les délais de passage aux principaux postes frontaliers en trois ans.

Il faut noter que la Consultation régionale s’inscrit dans le cadre de la Vision 2050 de la CEDEAO et doit aboutir à des recommandations opérationnelles, datées et mesurables, à soumettre au prochain Sommet sur l’Avenir de la Communauté.



