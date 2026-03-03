Alwihda Info
TCHAD

PROMO RAMADAN 2026 : Moov Money Tchad récompense la fidélité de ses clients en offrant des kits alimentaires et des tissus


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Mars 2026


En cette période bénie de Ramadan et de Carême, Moov Money Tchad a distribué des kits alimentaires et des tissus Getzner aux premiers gagnants de la promo Ramadan 2026. La cérémonie de distribution des lots a eu lieu ce mardi 3 mars 2026 à la direction générale de Moov Money dans la commune du 2eme arrondissement.


Cette remise est la preuve que Moov Money est un partenaire du quotidien, qui comprend les besoins de ses abonnés et les accompagne dans les moments importants.
 
Les 8 heureux gagnants ont participé en utilisant Moov Money pour effectuer des transferts d’argent au Tchad et dans la zone GIMAC, des retraits, des achats de crédit et de forfait, pour une valeur d’au moins 5000 FCFA.
 
Selon le Chef de Service Marketing Moov Money, Abdelchakour Assaid, « l’idée c’est d’accompagner notre aimable clientèle pendant ce mois béni de Ramadan et de l’aider à travers la fourniture de kits alimentaires. Nous avons décidé d’aider certains qui se préparent pour la fête en leur offrant de tissus Getzner ».
 
Ces kits alimentaires sont composés d’un sac de riz, d’un sac de sucre, d’un sac de farine, d’un bidon d’huile de 20 litres et d’une boîte de jus.
 
Les heureux gagnants ont exprimé leur reconnaissance à Moov Money. « C’est un sentiment de joie d’être gagnant parmi les nombreux participants. Je voudrais à travers cet instant inviter tous ceux qui n’ont pas eu le temps de se soumettre à cette promo Ramadan de le faire pour gagner de cadeaux », a déclaré Modalbaye Charles.
Harina Seibana, heureux gagnant d’un kit alimentaire, remercie Moov Money qui fait de la promotion pour renforcer la confiance de sa clientèle. « J’encourage les abonnés à renouveler leur confiance à Moov Money en participant a ses différentes promotions », a-t-il ajouté.
 
Moov Money Tchad continuera à distribuer des kits alimentaires et des tissus Getzner aux heureux gagnants de la promo Ramadan 2026 pendant au moins 4 semaines.


