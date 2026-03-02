Alwihda Info
TCHAD

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 2 Mars 2026


À l'occasion de la Journée mondiale « Zéro Discrimination » du 1er mars 2026, la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Tchad (CNDH) a publié un communiqué de presse soulignant que la discrimination sous toutes ses formes — qu'elle soit fondée sur le sexe, l'origine ethnique, le handicap, la religion ou le statut sérologique — constitue une violation grave des engagements nationaux et internationaux du pays en matière de droits humains.


Si des progrès législatifs ont été enregistrés, la Commission exprime sa préoccupation face à la stigmatisation persistante dont sont victimes les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, les minorités, ainsi que les femmes et les filles, qui restent sous-représentées dans l'emploi, l'éducation et les instances de décision, et continuent de subir des discriminations dans l'accès aux ressources et à la justice.

En réponse, la CNDH exhorte le gouvernement à renforcer les réformes législatives, invite les institutions publiques et privées à intégrer le principe de non-discrimination dans leurs pratiques, appelle la société civile et les médias à intensifier les campagnes de sensibilisation, et encourage chaque citoyen à rejeter tout acte ou discours discriminatoire dans son environnement immédiat. Ce communiqué a été signé à N'Djamena par le Président de la CNDH, Belngar Larme Jacques.


