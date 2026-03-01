Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés

Le corps sans vie de Mahamat Hamid Sirry, un homme d’une quarantaine d’années, a été retrouvé ce dimanche 1er mars 2026 dans sa ferme située à l’est de Ziguey, dans le nord du Kanem, a appris Alwihda Info auprès de sa famille.



Porté disparu depuis plusieurs jours et ne répondant plus aux appels de ses proches, la victime aurait été tuée le 21 février par des employés travaillant dans sa ferme. Ces derniers auraient ensuite enterré le corps afin de dissimuler toute trace du crime.



Selon des sources sécuritaires, les enquêtes menées par les forces de l’ordre ont conduit les suspects à avouer leur implication dans l’assassinat de Mahamat Hamid Sirry.



Les deux présumés auteurs du crime, chargés de l’entretien d’un troupeau de brebis dans la ferme, ont été interpellés et placés en détention.