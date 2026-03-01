Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Mars 2026



Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés
Le corps sans vie de Mahamat Hamid Sirry, un homme d’une quarantaine d’années, a été retrouvé ce dimanche 1er mars 2026 dans sa ferme située à l’est de Ziguey, dans le nord du Kanem, a appris Alwihda Info auprès de sa famille.

Porté disparu depuis plusieurs jours et ne répondant plus aux appels de ses proches, la victime aurait été tuée le 21 février par des employés travaillant dans sa ferme. Ces derniers auraient ensuite enterré le corps afin de dissimuler toute trace du crime.

Selon des sources sécuritaires, les enquêtes menées par les forces de l’ordre ont conduit les suspects à avouer leur implication dans l’assassinat de Mahamat Hamid Sirry.

Les deux présumés auteurs du crime, chargés de l’entretien d’un troupeau de brebis dans la ferme, ont été interpellés et placés en détention.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/02/2026

Tchad : assistance aux sinistrés d’un incendie dans le village Al-Kouk au Hadjer Lamis

Tchad : assistance aux sinistrés d’un incendie dans le village Al-Kouk au Hadjer Lamis

Tchad : face aux coupures d’électricité, les habitants de N’Djamena misent de plus en plus sur le solaire Tchad : face aux coupures d’électricité, les habitants de N’Djamena misent de plus en plus sur le solaire 27/02/2026

Populaires

Le président Tchadien Mahamat Idriss Déby profondément attristé par la mort de l’ayatollah Khamenei

01/03/2026

Congo/Présidentielle 2026 : Le Mouvement Républicain du Congo (MRC) se mobilise à Pointe-Noire derrière Denis Sassou-N’Guesso

01/03/2026

Tchad : 127 candidats passent le test d’entrée des Maîtres communautaires à Mao

01/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter