SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général provincial, représentant le Délégué général du Gouvernement, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des associations féminines venues des cinq départements de la province.



Placée sous le thème : « Autonomisation de la femme tchadienne : levier essentiel pour un développement durable et inclusif », cette édition met l’accent sur le rôle central des femmes dans le développement. Les intervenants ont insisté sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la valorisation des compétences féminines et le renforcement de leur participation dans tous les secteurs.



Plusieurs activités sont prévues tout au long de la semaine : conférences-débats, expositions, salons féminins, activités culturelles et compétitions sportives, afin de promouvoir l’engagement et l’autonomisation des femmes tchadiennes.

