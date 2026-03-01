Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 1 Mars 2026


La Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) 2026 a été officiellement lancée ce dimanche 1er mars à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest, dans les locaux de la Délégation provinciale de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance.


La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général provincial, représentant le Délégué général du Gouvernement, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des associations féminines venues des cinq départements de la province.

Placée sous le thème : « Autonomisation de la femme tchadienne : levier essentiel pour un développement durable et inclusif », cette édition met l’accent sur le rôle central des femmes dans le développement. Les intervenants ont insisté sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la valorisation des compétences féminines et le renforcement de leur participation dans tous les secteurs.

Plusieurs activités sont prévues tout au long de la semaine : conférences-débats, expositions, salons féminins, activités culturelles et compétitions sportives, afin de promouvoir l’engagement et l’autonomisation des femmes tchadiennes.



Tchad : le gaspillage alimentaire pendant le mois sacré préoccupe à N'Djamena

