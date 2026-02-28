Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno exprime sa solidarité avec le peuple iranien en ce mois de Ramadan


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 28 Février 2026



Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sur les réseaux sociaux sa solidarité et sa compassion à l’endroit du peuple iranien à la suite des récentes frappes aériennes ayant touché la République islamique d’Iran, en pleine période du mois sacré de Ramadan.

Dans un message rendu public, le chef de l’État tchadien a indiqué suivre avec « une vive émotion et une profonde préoccupation » les épreuves traversées par le peuple iranien durant ce moment de dévotion, de paix et de recueillement pour l’ensemble de la Oummah islamique.

Au nom du peuple tchadien, du Gouvernement et en son nom propre, Mahamat Idriss Déby Itno a adressé ses sentiments de compassion fraternelle au Guide de la Révolution iranienne, l’Ayatollah Ali Khamenei, ainsi qu’à l’ensemble du peuple iranien.

Le Président tchadien a également formulé des prières pour la protection du Guide, du Gouvernement et du peuple de la République islamique d’Iran, implorant Allah, « le Tout-Miséricordieux », d’accorder paix et miséricorde en cette période bénie.

Par ailleurs, il a appelé les fidèles musulmans à prier pour la paix et la stabilité en Iran, soulignant l’importance de la solidarité et de l’unité du monde musulman face aux épreuves.


