POLITIQUE

Tchad : L’Alliance 43/5ème République forme ses membres à l’éthique et au leadership politique


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 28 Février 2026


La Coordination des partis politiques de l’Alliance 43/5ème République a organisé, ce samedi 28 février 2024, une session de formation à l’intention des membres des partis composant ladite coalition. La rencontre s’est tenue au siège de l’Alliance, situé dans le quartier Amtoukoui, dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djaména.


Placée sous le thème : « Valeurs et éthique du leadership politique, socle de la 5ème République », cette formation vise à outiller les responsables politiques sur les exigences morales et éthiques liées à l’exercice de leurs responsabilités.

Dans son discours de lancement, Ahmat Abdoulaye Ogoum, coordonnateur premier adjoint chargé de l’administration, des relations avec les grandes institutions et de la promotion du bilinguisme, a souligné que le leadership politique ne se limite pas à l’exercice de responsabilités au sein des formations politiques. Selon lui, il repose avant tout sur des valeurs solides, une éthique irréprochable et un sens élevé du service de l’intérêt général.

« Former des dirigeants politiques responsables, intègres et visionnaires constitue un impératif pour la crédibilité de nos partis, de notre organisation commune, ainsi que pour la stabilité et la fierté de notre nation », a-t-il déclaré.

Ahmat Abdoulaye Ogoum a également précisé que cette initiative s’inscrit dans la vision de l’Alliance 43/5ème République, qui entend bâtir une classe politique unie, disciplinée et respectée, capable d’incarner l’espoir des populations tchadiennes et de contribuer efficacement à la construction de la démocratie. Il a affirmé que cette formation marque la rentrée politique de ce regroupement.

Par ailleurs, le coordonnateur a informé que l’Alliance 43/5ème République a adressé une correspondance aux responsables du Syndicat de l’enseignement du Tchad, section provinciale de N’Djaména, afin d’examiner les possibilités de suspension de la grève en cours. L’objectif est de permettre une reprise rapide des activités pédagogiques et de favoriser un cadre de médiation avec la commission compétente, en vue d’aboutir à un calendrier consensuel satisfaisant pour les deux parties.

« Il s’agit de ne pas pénaliser les futurs cadres de la nation, qui sont nos enfants », a-t-il conclu.


