POLITIQUE

Tchad : Nobo N’Djibo (RAPAD) juge le discours présidentiel déconnecté des réalités citoyennes


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 10 Janvier 2026


Depuis son domicile du quartier Boua, le président national du Rassemblement du Peuple pour l’Alternance Démocratique (RAPAD) a passé au crible l'adresse à la nation du Chef de l'État. Pour Nobo N’Djibo, 2026 s'ouvre sans garanties concrètes pour un peuple tchadien en quête de justice et de mieux-être.


  Le 09 janvier 2026, Nobo N’Djibo, président national du Rassemblement du Peuple pour l’Alternance Démocratique (RAPAD), a tenu un point de presse dans son domicile au quartier Boua, dans le quatrième arrondissement de Sarh. Cette rencontre avec les médias était dédiée à l’analyse du discours prononcé par le Président de la République à l'occasion du Nouvel An.

 

Lors de son intervention, Nobo N’Djibo a exprimé de profondes réserves concernant le contenu de l’adresse présidentielle. D'après lui, le message livré à la nation ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations majeures des citoyens, notamment :
 
  • La décentralisation effective
  • L'amélioration des conditions de vie
  • Le fonctionnement de la justice tchadienne

 

Le leader du RAPAD a réaffirmé que son parti suit de près l'évolution de la situation nationale et demeure constant dans son engagement politique. Il a rappelé que le RAPAD continue de défendre les valeurs de justice sociale, de démocratie et d'équité, malgré un contexte qu'il juge difficile et peu favorable au changement.

 

Nobo N’Djibo a souligné que l'année 2026 débute sans perspectives claires pour la population. Il a regretté que les annonces faites par les autorités ne soient pas accompagnées de décisions concrètes répondant aux besoins urgents des Tchadiens, surtout dans les domaines sociaux et économiques.

 

Sur le plan politique, il s'est montré particulièrement critique à l'égard du Cadre Permanent du Dialogue Politique (CPDP), mis en place le 30 décembre 2025. Selon lui, cet organe ne peut favoriser une véritable réconciliation nationale s'il exclut les voix divergentes. Il a rappelé que le dialogue politique doit inclure toutes les parties, y compris les opposants, et ne pas se limiter aux acteurs proches du pouvoir.

 

En ce qui concerne les questions de sécurité et de stabilité, Nobo N’Djibo a reconnu leur importance dans tout processus de développement. Cependant, il a dénoncé un manque de volonté politique dans la lutte contre l’impunité et dans la construction d’une justice réellement indépendante et crédible, accessible aux citoyens.

 

En guise de perspective, le président du RAPAD a appelé les forces politiques et sociales à une réflexion profonde sur l’avenir institutionnel du Tchad. Il a souligné que seules des réformes courageuses et inclusives permettront de sortir le pays des crises répétées et de répondre durablement aux aspirations du peuple tchadien.

 
Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où les défis politiques, économiques et sociaux restent pressants, et où la nécessité d'un dialogue inclusif est plus que jamais cruciale pour l'avenir du Tchad.


