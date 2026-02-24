Tchad : à N'Djamena, brouillard persistant, des spécialistes alertent sur les risques respiratoires

Mais au-delà des désagréments routiers, ce phénomène atmosphérique suscite une inquiétude croissante sur le plan sanitaire. Dans plusieurs quartiers de la capitale, automobilistes et motocyclistes roulent au ralenti, feux allumés.



L’air humide et chargé de particules rend l’atmosphère lourde, provoquant toux, irritations et gênes respiratoires chez de nombreux habitants. Le Dr Brahim Mahamat, médecin spécialiste des maladies respiratoires à N’Djamena, explique : « le brouillard, surtout lorsqu’il est mêlé à la poussière et à la pollution, aggrave considérablement les symptômes chez les personnes asthmatiques.



L’humidité favorise la contraction des bronches, ce qui peut déclencher des crises plus fréquentes et plus intenses. » Il précise que ces derniers jours, les consultations pour crises d’asthme ont augmenté dans certaines structures sanitaires. « Nous recommandons aux patients asthmatiques d’éviter toute exposition prolongée à l’air extérieur, particulièrement tôt le matin et tard le soir. Il est essentiel de respecter le traitement de fond et d’avoir toujours son inhalateur à portée de main. »



Selon les professionnels de santé, les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques sont les plus vulnérables face à ce type de phénomène. Un simple retard dans la prise en charge peut entraîner des complications respiratoires sérieuses.



Les spécialistes conseillent de : limiter les sorties non essentielles ; porter un masque pour filtrer les particules fines ; aérer les habitations lorsque l’air semble plus respirable en milieu de journée ; consulter rapidement en cas de respiration sifflante, oppression thoracique ou essoufflement inhabituel. Si le brouillard reste un phénomène temporaire, sa persistance ces derniers jours rappelle l’importance de la vigilance sanitaire dans la capitale tchadienne.



Au-delà des précautions individuelles, des solutions à moyen et long terme peuvent être envisagées : renforcer la surveillance de la qualité de l’air ; installer des capteurs de pollution et publier régulièrement des bulletins pour informer la population. Pour la sensibilisation communautaire, il faut organiser des campagnes d’information via radios locales et réseaux sociaux sur les gestes à adopter en période de brouillard ou de forte poussière.



Pour la réduction des sources de pollution, il faut un contrôle technique renforcé des véhicules ; lutte contre les brûlis et les dépôts sauvages d’ordures ; promotion des transports collectifs. Enfin, la protection des personnes vulnérables impose de mettre en place des dispositifs d’alerte dans les écoles et centres de santé pour adapter les activités physiques des enfants lors des pics de brouillard.



En attendant une amélioration des conditions météorologiques, la prudence reste la meilleure protection.