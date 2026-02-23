Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a accordé cet après-midi, une audience à une délégation de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), conduite par son Secrétaire Général, M. Wamkele Mene. L’entrevue s’est déroulée en présence du Ministre du Commerce, M. Mathieu Guibolo Fanga et quelques proches collaborateurs du Président de la République.



Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a reçu ce lundi, au Palais Toumaï, le Secrétaire Général de la ZLECAf, M. Wamkele Mene, en mission officielle au Tchad. La ZELECAF organise du 22 au 24 février 2026, à N’Djaména, un Forum consacré au secteur privé et la jeunesse tchadienne.



A quelques heures de la clôture officielle, le Secrétaire Général de la ZLECAF est venu détailler au Chef de l’État, le bien fondé du forum pour le Tchad. Selon lui, l’objectif de cette activité vise à mieux implémenter l’Accord relatif à ZLECAf. Il n’a pas non plus perdu de vue, les avancées de l’institution tout comme ses apports dans le cadre de la facilitation des échanges intra africain.



Très attentif aux questions en lien avec la multiplication de partenariat en matière d’échanges commerciaux, le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a notifié à son hôte, les actions menées par le Tchad pour être en adéquation avec les textes réglementaires et statutaires de la ZLECAF ainsi que ses attentes. Attentes que la ZLECAF entend traduire dans les faits.