Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Février 2026



Le secrétaire général de la ZLECAf en mission officielle au Tchad
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a accordé cet après-midi, une audience à une délégation de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), conduite par son Secrétaire Général, M. Wamkele Mene. L’entrevue s’est déroulée en présence du Ministre du Commerce, M. Mathieu Guibolo Fanga et quelques proches collaborateurs du Président de la République.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a reçu ce lundi, au Palais Toumaï, le Secrétaire Général de la ZLECAf, M. Wamkele Mene, en mission officielle au Tchad. La ZELECAF organise du 22 au 24 février 2026, à N’Djaména, un Forum consacré au secteur privé et la jeunesse tchadienne.

A quelques heures de la clôture officielle, le Secrétaire Général de la ZLECAF est venu détailler au Chef de l’État, le bien fondé du forum pour le Tchad. Selon lui, l’objectif de cette activité vise à mieux implémenter l’Accord relatif à ZLECAf. Il n’a pas non plus perdu de vue, les avancées de l’institution tout comme ses apports dans le cadre de la facilitation des échanges intra africain.

Très attentif aux questions en lien avec la multiplication de partenariat en matière d’échanges commerciaux, le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a notifié à son hôte, les actions menées par le Tchad pour être en adéquation avec les textes réglementaires et statutaires de la ZLECAF ainsi que ses attentes. Attentes que la ZLECAF entend traduire dans les faits.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/02/2026

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Tchad : la commune d'Abéché intensifie l’opération « Samedi citoyen » sur l’axe du marché Park d’Adré

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse 20/02/2026

Populaires

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan pour raisons sécuritaires

23/02/2026

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte

22/02/2026

Tchad : le ministre de la Santé publique en visite de travail à Am-Timan

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter