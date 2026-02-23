Alwihda Info
AFRIQUE

Le Tchad ferme sa frontière avec le Soudan pour raisons sécuritaires


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Février 2026


​Le Gouvernement de la République du Tchad a annoncé, ce 23 février 2026, la fermeture immédiate et jusqu’à nouvel ordre de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Cette décision, rendue publique à travers un communiqué officiel, intervient à la suite d’incursions répétées et de violations du territoire tchadien par des forces impliquées dans le conflit soudanais.


Selon les autorités, cette mesure vise principalement à prévenir toute extension du conflit sur le sol tchadien, à protéger les populations locales ainsi que les réfugiés, et à garantir la stabilité et l’intégrité territoriale du pays.

En conséquence, tous les points de passage frontaliers sont fermés et les déplacements transfrontaliers de personnes et de marchandises sont suspendus. Toutefois, le gouvernement précise que des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour des raisons strictement humanitaires, sous réserve d’une autorisation préalable des autorités compétentes.

Tout en réaffirmant son attachement au droit international, l’État tchadien se réserve le droit de riposter à toute agression ou violation de ses frontières.

Le gouvernement appelle par ailleurs les populations des zones concernées au calme, à la vigilance et au respect strict de cette décision. Les autorités administratives et militaires ont reçu instruction d’assurer l’application rigoureuse de cette mesure.

Le communiqué est signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat.


