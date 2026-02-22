Tchad : l’Université Charles Lwanga de Sarh mise sur le numérique pour soutenir ses étudiants

Au total, 165 étudiants de première année, toutes filières confondues, ont reçu cet outil informatique. À travers cette initiative, l’université entend faciliter l’accès aux supports pédagogiques modernes et renforcer les conditions de réussite académique dès l’entame du parcours universitaire.



Le recteur, le professeur Toinar Mougota Anatole, a expliqué que cette action s’inscrit dans une dynamique de transformation des méthodes d’apprentissage. Selon lui, ces tablettes permettront aux étudiants de consulter plus aisément les cours en ligne, de télécharger des documents numériques et d’exploiter diverses ressources éducatives. Il a réaffirmé la volonté de l’institution d’améliorer la qualité de la formation et d’accompagner les jeunes vers la réussite.



De son côté, le président du Conseil d’administration de l’université, Didjengar Nadji Lazard, a salué un investissement stratégique en faveur d’un enseignement plus compétitif. Il a exhorté les bénéficiaires à utiliser ces tablettes avec sérieux et discipline, rappelant que la technologie doit avant tout être un levier pour les études.



L’évêque de Sarh, Miguel Anguel Sébastien, a également encouragé les étudiants à faire un usage responsable de ces outils numériques. Il a souligné que la maîtrise du savoir et des technologies constitue un atout majeur pour bâtir un avenir solide.



Plusieurs étudiants bénéficiaires n’ont pas caché leur satisfaction. Certains ont exprimé leur reconnaissance à l’administration universitaire pour cette dotation, affirmant que ces tablettes les motiveront davantage à s’investir dans la recherche et à approfondir leurs travaux académiques grâce aux outils informatiques mis à leur disposition. Pour eux, cette initiative représente une réelle opportunité d’améliorer leurs performances et de s’engager plus activement dans leurs études.

