TCHAD

Tchad : consultations à Goz-Beïda, vers un nouveau modèle de résilience dans le Sila


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 20 Février 2026



Le lancement des consultations provinciales, le 20 février à Goz-Beïda, marque une étape clé pour le département de Kimiti.

Sous la présidence de Ali M'bodou Djibrine, ces assises visent à construire une réponse structurelle aux défis multidimensionnels de la zone. Le Sila est caractérisée par une forte concentration de réfugiés et des communautés hôtes vulnérables. Malgré un potentiel agricole élevé, la zone souffre d'insécurité alimentaire et de lacunes dans les infrastructures de base (santé, éducation).

La réponse s'appuie sur l'Approche Territoriale Intégrée (ATI NEXUS), portée par le PAM et le HCR. L'idée est de consolider les dynamiques économiques locales existantes, tout en renforçant la gouvernance locale.

Le secrétaire général a chargé les Comités Provincial et Départemental d'Action (CPA/CDA) de : identifier les priorités terrain ; aligner ces besoins avec les plans de développement provinciaux ; proposer un document cohérent pour débloquer le financement de l'Union Européenne, conditionné par la synergie des acteurs locaux.


