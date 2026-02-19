Tchad : Au Moyen-Chari, distribution des vivres à plus de 110 familles vulnérables pendant le Ramadan

Cette initiative vise à soutenir les familles en difficulté et à leur permettre d’observer le jeûne dans des conditions plus dignes, grâce à une assistance alimentaire adaptée aux besoins essentiels.



Pour cette première phase, plus de 110 bénéficiaires ont reçu des kits alimentaires composés d’un sac de farine de 25 kg, d’un sac de riz de 25 kg, de 5 kg de haricots, de 5 kg de sucre ainsi que d’un bidon d’huile de 5 litres. Ces denrées, destinées notamment à la préparation de l’iftar (repas de rupture du jeûne), visent à alléger les charges alimentaires des ménages durant cette période spirituelle.



Le directeur général du centre koweïtien de Sarh, Safouane Naddari, a adressé ses vœux de bon Ramadan à l’ensemble de la communauté musulmane. Il a rappelé que cette action s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’association, placé sous le thème : « Le Koweït à vos côtés ». Selon lui, cette première distribution marque le début d’une série d’activités prévues tout au long de ce mois de bénédiction et de pardon.



Les personnes âgées, hommes et femmes, ainsi que plusieurs familles démunies ont exprimé leur reconnaissance envers les donateurs à travers des prières et des messages de remerciement.



L’association Direct Aid entend élargir son intervention à d’autres localités de la province du Moyen-Chari afin d’atteindre un plus grand nombre de familles nécessiteuses durant ce mois de Ramadan.