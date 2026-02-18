Tchad : Le SET du Barh-Kôh dément tout mot d’ordre de grève

La rencontre a réuni de nombreux militants autour de trois points inscrits à l’ordre du jour : la planification des activités à venir, l’élaboration du budget prévisionnel et les divers.



Au cours des échanges, le secrétaire départemental du SET du Barh-Kôh, Riradjim Seraphin, est revenu sur l’agitation observée ces derniers jours. Selon lui, celle-ci est liée aux négociations autour de l’application du décret 2850, dont la mise en œuvre tarde encore du côté du gouvernement.



De son côté, le secrétaire général provincial du SET du Moyen-Chari, Mayenane Temadji, a apporté des précisions, affirmant que le syndicat comprend les réactions des enseignants, mais qu’aucun mot d’ordre de grève n’a été lancé, ni dans le département du Barh-Kôh, ni dans l’ensemble de la province du Moyen-Chari.



Malgré ces clarifications, plusieurs militants ont exprimé leur mécontentement, certains regrettant l’absence d’un appel officiel à la grève venant du bureau national du SET à N’Djamena. La réunion s’est finalement achevée sans décision majeure, dans un climat marqué par l’incompréhension et la frustration.