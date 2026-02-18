Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le SET du Barh-Kôh dément tout mot d’ordre de grève


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 18 Février 2026


​Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section départementale du Barh-Kôh, a tenu ce mercredi 18 février 2026 une assemblée générale à sa permanence, située à l’école du centre de Sarh, afin de clarifier sa position face aux rumeurs de grève circulant dans les établissements scolaires.


Tchad : Le SET du Barh-Kôh dément tout mot d’ordre de grève
La rencontre a réuni de nombreux militants autour de trois points inscrits à l’ordre du jour : la planification des activités à venir, l’élaboration du budget prévisionnel et les divers.

Au cours des échanges, le secrétaire départemental du SET du Barh-Kôh, Riradjim Seraphin, est revenu sur l’agitation observée ces derniers jours. Selon lui, celle-ci est liée aux négociations autour de l’application du décret 2850, dont la mise en œuvre tarde encore du côté du gouvernement.

De son côté, le secrétaire général provincial du SET du Moyen-Chari, Mayenane Temadji, a apporté des précisions, affirmant que le syndicat comprend les réactions des enseignants, mais qu’aucun mot d’ordre de grève n’a été lancé, ni dans le département du Barh-Kôh, ni dans l’ensemble de la province du Moyen-Chari.

Malgré ces clarifications, plusieurs militants ont exprimé leur mécontentement, certains regrettant l’absence d’un appel officiel à la grève venant du bureau national du SET à N’Djamena. La réunion s’est finalement achevée sans décision majeure, dans un climat marqué par l’incompréhension et la frustration.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/02/2026

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu

​Tchad : interdiction du cumul importateur–commissionnaire en douane, un délai de six mois accordé aux contrevenants ​Tchad : interdiction du cumul importateur–commissionnaire en douane, un délai de six mois accordé aux contrevenants 17/02/2026

Populaires

Tchad : attaque armée sur l’axe Faya–Kouba Olanga, quatre officiers tués lors de la riposte des forces de sécurité

18/02/2026

Tchad : Washington honore le leadership sécuritaire tchadien

18/02/2026

Tchad-Turquie : un pont technologique pour former une nouvelle génération STEM

18/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter