Tchad : nomination d'un conseiller spécial à la Présidence de la République
Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Février 2026
Par Décret N°087/PR/2026 du 18 février 2026, Monsieur TOUCKA HALIKI est nommé Conseiller spécial à la Présidence de la République.
