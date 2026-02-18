Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination d'un conseiller spécial à la Présidence de la République


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Février 2026


Par Décret N°087/PR/2026 du 18 février 2026, Monsieur TOUCKA HALIKI est nommé Conseiller spécial à la Présidence de la République.


Toucka Haliki est l'ancien Directeur de la Police judiciaire et Responsable du service des Renseignements généraux sous Hissein Habré. Il a par la suite occupé les postes d'Inspecteur Général de la Police Nationale et ex-Commissaire Central pour la ville de Moundou sous Idriss Deby.


