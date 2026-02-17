Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Février 2026


Un véhicule de transport de passagers de marque Hardtop, appartenant à l’agence MG, a été attaqué dans la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’axe Faya–Kouba Olanga, a appris Alwihda Info. Des coupeurs de route ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant le chauffeur, Ali Tchaïmi. Les assaillants ont ensuite dépouillé les passagers de tous leurs biens.


