TCHAD

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu

Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Février 2026

Un véhicule de transport de passagers de marque Hardtop, appartenant à l’agence MG, a été attaqué dans la nuit du mardi 17 février 2026 sur l’axe Faya–Kouba Olanga, a appris Alwihda Info. Des coupeurs de route ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant le chauffeur, Ali Tchaïmi. Les assaillants ont ensuite dépouillé les passagers de tous leurs biens.



