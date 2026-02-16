Tchad : les agripreneurs en visite d’échange à Kélo pour renforcer leurs compétences

Ce lundi 16 février 2026, des agripreneurs venus de différents coins de la province de la Tandjilé se sont réunis au siège du projet Agri Job Booster Chad (AJB-C) à Kélo pour un briefing, marquant le démarrage officiel des activités de terrain.



Encadrés par les techniciens de l’ANADER de Kélo, les participants ont reçu des orientations sur les objectifs de la mission, axée sur le partage d’expériences et le renforcement des capacités techniques.



Le premier site visité dans le cadre de cette tournée est celui de Moreye, reconnu comme un modèle en matière de production horticole.



Cette visite d’échange s’inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis et d’amélioration durable des performances des agripreneurs de la Tandjilé.