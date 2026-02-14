Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : des sénateurs sensibilisent les élus communaux à une gestion responsable et inclusive


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 14 Février 2026


Dans le cadre des tournées de sensibilisation, de consultation et d’écoute des populations, les sénateurs de la ville de N’Djamena, Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna Foullah, ont rencontré, ce vendredi 13 février 2026, les autorités communales des 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler les principes d’une gouvernance locale responsable et inclusive.


N’Djamena : des sénateurs sensibilisent les élus communaux à une gestion responsable et inclusive
Devant un parterre d’élus municipaux, de responsables locaux et de citoyens, le sénateur Ibrahim Wang Laouna Foullah a adressé un message clair aux édiles : discipline institutionnelle, loyauté politique et inclusion constituent les maîtres mots d’une gestion communale au service du développement.

« La décentralisation n’est pas un slogan, a-t-il déclaré d’emblée. C’est une réforme profonde qui exige des moyens, des compétences, mais surtout de la discipline institutionnelle. »

Le premier principe rappelé par l’élu concerne le rôle de la tutelle administrative. Celle-ci, a-t-il insisté, « doit rester en dehors de la gestion communale quotidienne ». Elle doit exercer son contrôle et son arbitrage sans empiéter sur les prérogatives des élus. « La tutelle est un arbitre, pas un joueur », a-t-il martelé, appelant chacun à rester dans son rôle afin de garantir l’équilibre institutionnel.

S’adressant directement aux conseillers municipaux, le sénateur a mis en garde contre toute tentation de division. « Le Conseil municipal ne doit jamais se constituer en groupe de déstabilisation », a-t-il affirmé, rappelant que les élus sont comptables devant la population. Leur mission consiste à contrôler, orienter et soutenir l’action communale dans l’intérêt général, et non à entretenir des conflits stériles.

Le message s’est également voulu un avertissement à l’endroit de l’exécutif municipal, conduit par le maire. « Soyez une équipe municipale qui rassemble, qui écoute et qui agit avec transparence et équité », a lancé Ibrahim Wang Laouna Foullah. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une gouvernance inclusive, déplorant que, dans certains arrondissements, l’exécutif se limite « à deux communautés seulement, notamment arabe et ngambaye ». « La commune du 7ᵉ arrondissement est diverse, et chaque composante doit s’y reconnaître », a-t-il ajouté, appelant à corriger cette situation.

Le discours a aussi été marqué par une mise en garde explicite à l’encontre de certains conseillers issus de partis alliés. « Il n’est pas acceptable que des alliés se comportent en déstabilisateurs aux côtés des opposants, au lieu de soutenir loyalement les efforts engagés dans la mise en œuvre du programme du Chef de l’État, notamment les 12 chantiers et les 100 actions prioritaires, aux côtés du MPS », a-t-il déploré.

« Si de telles pratiques persistent, nous prendrons nos responsabilités pour clarifier les alliances et, si nécessaire, demander aux responsables concernés de désigner des représentants plus constructifs », a-t-il averti.

Autre sujet de préoccupation soulevé par le sénateur : la dérive de certains conseillers municipaux qui se livreraient à des activités de collecte illégitime. « Nous mettons en garde les conseillers qui se transforment en agents collecteurs. Ce n’est pas votre rôle », a-t-il asséné, avant de les interpeller sur un choix fondamental : « Vous devez choisir entre le gain éphémère et l’honneur du service public. »

En conclusion, le sénateur Ibrahim Wang Laouna Foullah a salué l’engagement des participants et la qualité des échanges. Il a encouragé les élus à poursuivre leur mission « dans l’unité, la responsabilité et le service de la population ».

« Le développement local ne peut pas naître des conflits internes. Il naît de la collaboration, du respect des textes et de la confiance entre les acteurs », a-t-il rappelé, avant de remercier l’assistance pour son accueil chaleureux et sa mobilisation exemplaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Abéché : la Police nationale rassure la famille d’Oumar Acheikh après l’arrestation des suspects

Abéché : la Police nationale rassure la famille d’Oumar Acheikh après l’arrestation des suspects

Tchad : synergie entre le GEMIA et la Police nationale au profit des citoyens Tchad : synergie entre le GEMIA et la Police nationale au profit des citoyens 12/02/2026

Populaires

​Tchad : le corps du touriste français Paul Ferreri retrouvé près du campement de Bachikele

13/02/2026

Burkina : 83 nouveaux Opérateurs Forces Spéciales prêts à servir la Nation

13/02/2026

Edition : « Emergences africaines » compte déjà plus de cinquante ouvrages à son actif

13/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter