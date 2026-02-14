









TCHAD N’Djamena : des sénateurs sensibilisent les élus communaux à une gestion responsable et inclusive

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 14 Février 2026



Dans le cadre des tournées de sensibilisation, de consultation et d’écoute des populations, les sénateurs de la ville de N’Djamena, Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna Foullah, ont rencontré, ce vendredi 13 février 2026, les autorités communales des 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler les principes d’une gouvernance locale responsable et inclusive.

Devant un parterre d’élus municipaux, de responsables locaux et de citoyens, le sénateur Ibrahim Wang Laouna Foullah a adressé un message clair aux édiles : discipline institutionnelle, loyauté politique et inclusion constituent les maîtres mots d’une gestion communale au service du développement.



« La décentralisation n’est pas un slogan, a-t-il déclaré d’emblée. C’est une réforme profonde qui exige des moyens, des compétences, mais surtout de la discipline institutionnelle. »



Le premier principe rappelé par l’élu concerne le rôle de la tutelle administrative. Celle-ci, a-t-il insisté, « doit rester en dehors de la gestion communale quotidienne ». Elle doit exercer son contrôle et son arbitrage sans empiéter sur les prérogatives des élus. « La tutelle est un arbitre, pas un joueur », a-t-il martelé, appelant chacun à rester dans son rôle afin de garantir l’équilibre institutionnel.



S’adressant directement aux conseillers municipaux, le sénateur a mis en garde contre toute tentation de division. « Le Conseil municipal ne doit jamais se constituer en groupe de déstabilisation », a-t-il affirmé, rappelant que les élus sont comptables devant la population. Leur mission consiste à contrôler, orienter et soutenir l’action communale dans l’intérêt général, et non à entretenir des conflits stériles.



Le message s’est également voulu un avertissement à l’endroit de l’exécutif municipal, conduit par le maire. « Soyez une équipe municipale qui rassemble, qui écoute et qui agit avec transparence et équité », a lancé Ibrahim Wang Laouna Foullah. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une gouvernance inclusive, déplorant que, dans certains arrondissements, l’exécutif se limite « à deux communautés seulement, notamment arabe et ngambaye ». « La commune du 7ᵉ arrondissement est diverse, et chaque composante doit s’y reconnaître », a-t-il ajouté, appelant à corriger cette situation.



Le discours a aussi été marqué par une mise en garde explicite à l’encontre de certains conseillers issus de partis alliés. « Il n’est pas acceptable que des alliés se comportent en déstabilisateurs aux côtés des opposants, au lieu de soutenir loyalement les efforts engagés dans la mise en œuvre du programme du Chef de l’État, notamment les 12 chantiers et les 100 actions prioritaires, aux côtés du MPS », a-t-il déploré.



« Si de telles pratiques persistent, nous prendrons nos responsabilités pour clarifier les alliances et, si nécessaire, demander aux responsables concernés de désigner des représentants plus constructifs », a-t-il averti.



Autre sujet de préoccupation soulevé par le sénateur : la dérive de certains conseillers municipaux qui se livreraient à des activités de collecte illégitime. « Nous mettons en garde les conseillers qui se transforment en agents collecteurs. Ce n’est pas votre rôle », a-t-il asséné, avant de les interpeller sur un choix fondamental : « Vous devez choisir entre le gain éphémère et l’honneur du service public. »



En conclusion, le sénateur Ibrahim Wang Laouna Foullah a salué l’engagement des participants et la qualité des échanges. Il a encouragé les élus à poursuivre leur mission « dans l’unité, la responsabilité et le service de la population ».



« Le développement local ne peut pas naître des conflits internes. Il naît de la collaboration, du respect des textes et de la confiance entre les acteurs », a-t-il rappelé, avant de remercier l’assistance pour son accueil chaleureux et sa mobilisation exemplaire.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la Police nationale rend hommage au Gardien de la Paix Tom Abba Doungous, décédé en service Tchad : le magistrat Barnabas Koutchouna Bortouang est révoqué de la magistrature (décret) Tchad : nomination de conseillers référendaires à la Cour Suprême Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)