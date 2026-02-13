Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

250 millions de dollars pour le développement : feu vert du Sénat à l’accord Tchad–FADD


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Février 2026



250 millions de dollars pour le développement : feu vert du Sénat à l’accord Tchad–FADD
Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid NGUILIN, accompagné de la Ministre Déléguée chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Fatima Haram Acyl, a présenté devant les Sénateurs le projet de loi portant ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Tchad et le Fonds d’Abou Dhabi pour le Développement (FADD).

La séance, présidée par le Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, s’est tenue en présence du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement , M. Saleh Bourma, ainsi que des membres de la Commission des Affaires Économiques, Financières, du Plan et des Infrastructures.

D’un montant de 250 millions de dollars américains, ce financement concessionnel, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1 %, d’une durée de 18 ans et d’une période de grâce de 4 ans, vise à soutenir le budget général de l’État et à accompagner la mise en œuvre du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».

À l’issue des débats, le projet de loi a été soumis au vote et adopté par 64 voix pour, 4 abstention et 00 contre, traduisant l’adhésion de la Haute Chambre à cet accord stratégique destiné à renforcer la stabilité budgétaire et à soutenir les projets structurants du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Tchad : un voleur arrêté après le vol d’un coffre-fort confondu avec un autre contenant un milliard

Tchad : un voleur arrêté après le vol d’un coffre-fort confondu avec un autre contenant un milliard

Tchad : renforcement du partenariat avec l’Union européenne autour du programme Erasmus+ Tchad : renforcement du partenariat avec l’Union européenne autour du programme Erasmus+ 12/02/2026

Populaires

Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026

12/02/2026

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

12/02/2026

Tchad-Chine : échanges sur le renforcement de la coopération bilatérale

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive 03/02/2026 - Ilyes Zouari

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter