250 millions de dollars pour le développement : feu vert du Sénat à l’accord Tchad–FADD

Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Tahir Hamid NGUILIN, accompagné de la Ministre Déléguée chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mme Fatima Haram Acyl, a présenté devant les Sénateurs le projet de loi portant ratification de l’accord de prêt signé entre la République du Tchad et le Fonds d’Abou Dhabi pour le Développement (FADD).



La séance, présidée par le Président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, s’est tenue en présence du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement , M. Saleh Bourma, ainsi que des membres de la Commission des Affaires Économiques, Financières, du Plan et des Infrastructures.



D’un montant de 250 millions de dollars américains, ce financement concessionnel, assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1 %, d’une durée de 18 ans et d’une période de grâce de 4 ans, vise à soutenir le budget général de l’État et à accompagner la mise en œuvre du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».



À l’issue des débats, le projet de loi a été soumis au vote et adopté par 64 voix pour, 4 abstention et 00 contre, traduisant l’adhésion de la Haute Chambre à cet accord stratégique destiné à renforcer la stabilité budgétaire et à soutenir les projets structurants du pays.