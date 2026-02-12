Tchad-Chine : échanges sur le renforcement de la coopération bilatérale

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Dr Djangbeye Guelngar Évariste, a accordé une audience, ce mercredi 12 février 2026, à Qi Xianming, chargé d’affaires a.i. de l’ambassade de la République populaire de Chine au Tchad.



Cette rencontre de courtoisie et de prise de contact a permis aux deux personnalités de passer en revue l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Au cours des échanges, le diplomate chinois a confirmé l’engagement de son pays à contribuer au renforcement de la dynamique des relations bilatérales.



Le secrétaire général a salué la qualité du partenariat stratégique entre les deux pays et a rassuré son interlocuteur de la disponibilité constante du Tchad, à travers le ministère des Affaires étrangères, à œuvrer au maintien et au renforcement d’une coopération mutuellement bénéfique, au service des intérêts des deux peuples.