TCHAD

Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2026



Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR) s’est dit profondément choqué et indigné par la multiplication des cas de viols d’enfants signalés dans la capitale tchadienne, N'Djamena.

Dans un communiqué rendu public ce 12 février 2026, le parti dénonce des actes « odieux et inacceptables », qu’il qualifie d’atteinte grave à la dignité et aux droits fondamentaux des enfants. Le PDR condamne fermement ces crimes et réclame que leurs auteurs soient jugés et condamnés à des peines de prison à perpétuité, estimant que seule une justice sévère peut dissuader de tels agissements.

Face à cette situation préoccupante, le PDR appelle le gouvernement à agir sans délai autour de trois axes majeurs : la prévention des crimes à travers l’éducation et la sensibilisation, le renforcement des mécanismes de protection et de surveillance des enfants, ainsi que l’accompagnement des victimes par une prise en charge psychologique, médicale et juridique adaptée, y compris pour leurs familles.

Le parti réaffirme par ailleurs son engagement à œuvrer pour la défense des droits de l’enfant et à lutter contre l’impunité. Il invite l’ensemble de la société (autorités, leaders communautaires et citoyens), à se mobiliser pour dénoncer ces violences et exiger justice. « La protection de l’enfance est une responsabilité collective », souligne le PDR, qui conclut son message par un appel solennel : justice doit être rendue aux victimes.

Le communiqué est signé par le président du parti, Izadiné Ahmat Tidjani.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
