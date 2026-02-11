Alwihda Info
INTERNATIONAL

Coopération sanitaire : l’ambassade du Tchad en Inde échange avec Yashoda Hospitals


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 11 Février 2026



Mme Ildjima Badda Mallot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Inde, a reçu en audience Dr. Abhishek Joseph de Yashoda Hospitals, établissement hospitalier de référence basé à Hyderabad, spécialisé notamment dans les soins oncologiques, la greffe de moelle osseuse, ainsi que dans plusieurs domaines de médecine spécialisée.

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration entre Yashoda Hospitals et le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère tchadien de la Santé publique, en vue de contribuer au renforcement du système de santé tchadien.

Dr. Abhishek Joseph a exprimé la volonté de son institution d’accompagner le gouvernement tchadien dans des domaines prioritaires, notamment le renforcement des capacités des médecins et du personnel de santé, le développement et l’amélioration des centres de dialyse, la promotion de la télémédecine, ainsi que l’appui à la prise en charge de pathologies dont souffrent les populations tchadiennes et pour lesquelles les options thérapeutiques demeurent limitées au niveau local. Madame l’ambassadeur a salué l’intérêt manifesté par Yashoda Hospitals pour le développement de la coopération sanitaire avec le Tchad.

Elle a, à cette occasion, réaffirmé l’importance que le gouvernement tchadien accorde au renforcement du secteur de la santé, notamment à travers les partenariats techniques, le transfert d’expertise et le développement des capacités nationales.

La diplomate tchadienne était assistée, lors de cette audience, de Hissein Oumar Seidou, premier conseiller, et Djimtola Kodjinan, premier secrétaire de l’ambassade.



