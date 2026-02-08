Alwihda Info
INTERNATIONAL

Rallye Budapest-Bamako : Labé accueille l'aventure au pied du Fouta Djallon


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


L'arrivée au site du Sapin (quartier Tata) concrétise des mois de préparation entre l'Office National du Tourisme (ONT) et les autorités locales pour offrir un accueil digne de l'hospitalité guinéenne.


   Les premiers véhicules du Rallye Budapest-Bamako 2026 ont officiellement fait leur arrivée ce vendredi au site du Sapin, dans le quartier Tata de Labé, marquant le début de l’accueil des participants sur le territoire guinéen.

 

À leur arrivée, les équipages, qui comptent plus de 600 touristes humanitaires de diverses nationalités, ont été chaleureusement accueillis par :
  • Le Directeur d’Exploitation de l’Office National du Tourisme (ONT Guinée)
  • Madame l’Inspectrice régionale de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

 

L’arrivée des équipes a eu lieu après l’étape Kounsitel – Labé, une section de plusieurs centaines de kilomètres à travers des paysages variés, avec bivouac sur le site emblématique des Sapins dans le Fouta Djallon. L’ambiance était festive, avec des images et vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrant des participants fatigués mais enthousiastes après des jours de navigation, de sable, et de chaleur.

 

Le rallye, parti de Budapest le 23 janvier 2026, traverse l’Europe et l’Afrique, allant du Maroc à la Sierra Leone via le Sénégal et la Mauritanie. Il se termine à Bamako (Mali), bien que cette destination soit évitée pour des raisons de sécurité géopolitique.

 

L’itinéraire prévu pour cette étape en Guinée comprend :
  • Étape 12 : Missira (Sénégal) à Labé → environ 442-508 km
  • Étape 13 : Labé à Kindia → environ 279 km (partiellement asphaltée avec des défis off-road)

 

Le Budapest-Bamako est un raid d'aventure minimaliste, axé sur la navigation, la charité et l'humanitaire, plutôt que sur la compétition pure. Ce rallye permet de réaliser des dons tels que :
  • Vélos
  • Panneaux solaires
  • Constructions d'écoles
Il est ouvert à tous types de véhicules (voitures, motos, camions, 4x4), avec diverses catégories allant de l'Adventure au Touring et Spirit.

 

Labé, connue comme la cité de Karamoko Alpha, a vibré au rythme de cet événement, qui contribue à dynamiser le tourisme local malgré les défis logistiques. Cet accueil official et le passage des participants renforcent l’attrait de la région pour les futurs événements.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


