RCA : le président Touadéra à Dubaï pour le Sommet Mondial des Gouvernements

Le président de la République centrafricaine est arrivé tôt ce mardi 03 février 2026 à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis, sur invitation des Autorités Émiraties pour participer au Sommet Mondial des Gouvernements.



Placée sous le thème : « Façonner les gouvernements de demain », cette édition 2026 qui se tient du 03 au 05 février 2026 se veut l’un des principaux rendez-vous mondiaux de dialogue politique, économique et stratégique, réunissant chefs d’État, chefs de gouvernements, dirigeants d’organisations internationales, investisseurs et leaders industriels. La participation de la République centrafricaine vise à la positionner comme un État stabilisé, engagé dans une trajectoire de transformation économique.



Il va être question pour le numéro 1 centrafricain, de raffermir la crédibilité de son pays auprès des partenaires institutionnels et financiers ; attirer des investissements structurants dans les secteurs prioritaires, notamment l'énergie, les infrastructures, les industries, la logistique et le capital humain, développer des partenariats stratégiques avec d'autres États, des banques multilatérales et acteurs privés de premier plan.