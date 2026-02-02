Sécurité Privée : Le Tchad prépare l’accueil d’ESP Groupe

Le Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration amorce une nouvelle dynamique de coopération internationale dans le domaine de la protection des personnes et des biens avec l'implantation prochaine d'ESP Groupe au Tchad.
Visioconférence avec ESP Groupe
Lors d'une visioconférence, le Secrétaire Général Adjoint, Dr Issakha Haroun Bechir, a échangé avec les responsables d'ESP Groupe, une société internationale spécialisée dans la sécurité privée. L’objectif principal de cette rencontre était de discuter des modalités d'implantation de l'entreprise au Tchad, tout en assurant la transparence et le renforcement des capacités nationales.
Rencontre Constructive
La rencontre a été caractérisée par un esprit d’ouverture et de responsabilité, avec la participation de :
- Dr Issakha Haroun Bechir (Ministère de la Sécurité)
- Mahamat Baharadine Haroune (Représentant permanent d’ESP Groupe au Tchad)
- Ali Abakar Bong (Représentant du Président du groupe)
- Younouss Sanfo (Membre de la structure)
Objectifs de l'Implantation
Au cœur des discussions, ESP Groupe a exprimé sa volonté de s’implanter et de développer ses activités de protection au Tchad, en partenariat avec l'État et conformément aux régulations en vigueur. Pour cela, l'obtention des autorisations nécessaires est primordiale.
Engagement du Ministère
Dr Issakha Haroun Bechir a rassuré les partenaires de la disponibilité du ministère à accompagner le projet, avec un accent sur :
- Les mécanismes d'encadrement
- Les mesures d'accompagnement institutionnel
- La création de centres de formation pour renforcer les compétences locales en sécurité privée
Expertise d'ESP Groupe
Les responsables d’ESP Groupe ont mis en avant leur expertise, fruit d'interventions à l'international, y compris lors d'événements comme les Jeux olympiques de Paris. Ils souhaitent mettre cette expérience au service du Tchad, dans une logique de transfert de compétences et d’adaptation aux réalités nationales.
Collaboration Souhaitée
Les deux parties ont souligné l'importance de cette collaboration, qui repose sur la confiance, la professionnalisation du secteur, et la contribution à la sécurisation des personnes et des investissements.
Appel à la Transparence
Le Secrétaire Général Adjoint a insisté sur la nécessité de transparence dans la mise en œuvre du projet. Il a appelé toutes les parties prenantes à proscrire toute forme de corruption, afin de préserver l’intégrité de cette initiative.