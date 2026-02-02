Sécurité Privée : Le Tchad prépare l’accueil d’ESP Groupe





Visioconférence avec ESP Groupe







Rencontre Constructive

Dr Issakha Haroun Bechir (Ministère de la Sécurité)

(Ministère de la Sécurité) Mahamat Baharadine Haroune (Représentant permanent d’ESP Groupe au Tchad)

(Représentant permanent d’ESP Groupe au Tchad) Ali Abakar Bong (Représentant du Président du groupe)

(Représentant du Président du groupe) Younouss Sanfo (Membre de la structure)



Objectifs de l'Implantation







Engagement du Ministère

Les mécanismes d'encadrement

Les mesures d'accompagnement institutionnel

La création de centres de formation pour renforcer les compétences locales en sécurité privée



Expertise d'ESP Groupe









Collaboration Souhaitée









Appel à la Transparence

Le Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration amorce une nouvelle dynamique de coopération internationale dans le domaine de la protection des personnes et des biens avec l'implantation prochaine d'ESP Groupe au Tchad.Lors d'une visioconférence, le Secrétaire Général Adjoint, Dr Issakha Haroun Bechir, a échangé avec les responsables d'ESP Groupe, une société internationale spécialisée dans la sécurité privée. L’objectif principal de cette rencontre était de discuter des modalités d'implantation de l'entreprise au Tchad, tout en assurant la transparence et le renforcement des capacités nationales.La rencontre a été caractérisée par un esprit d’ouverture et de responsabilité, avec la participation de :Au cœur des discussions, ESP Groupe a exprimé sa volonté de s’implanter et de développer ses activités de protection au Tchad, en partenariat avec l'État et conformément aux régulations en vigueur. Pour cela, l'obtention des autorisations nécessaires est primordiale.Dr Issakha Haroun Bechir a rassuré les partenaires de la disponibilité du ministère à accompagner le projet, avec un accent sur :Les responsables d’ESP Groupe ont mis en avant leur expertise, fruit d'interventions à l'international, y compris lors d'événements comme les. Ils souhaitent mettre cette expérience au service du Tchad, dans une logique de transfert de compétences et d’adaptation aux réalités nationales.Les deux parties ont souligné l'importance de cette collaboration, qui repose sur la confiance, la professionnalisation du secteur, et la contribution à la sécurisation des personnes et des investissements.Le Secrétaire Général Adjoint a insisté sur la nécessité de transparence dans la mise en œuvre du projet. Il a appelé toutes les parties prenantes à proscrire toute forme de corruption, afin de préserver l’intégrité de cette initiative.Clôturant les échanges, Dr Issakha Haroun Bechir a demandé à ESP Groupe de transmettre une réponse coordonnée, intégrant les préoccupations soulevées, en vue de soumettre le dossier aux autorités compétentes. Cette démarche marque une étape significative vers la sécurisation et la professionnalisation du secteur de la sécurité au Tchad.