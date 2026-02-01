Alwihda Info
TCHAD

SENAFET 2026 : le ministère de la Femme réaffirme son engagement pour l’autonomisation des femmes tchadiennes


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 1 Février 2026


​Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance a animé, ce 31 janvier 2026 à la Selesao, un point de presse consacré à la promotion du capital humain féminin et à l’inclusion socio-économique des femmes. Cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement des autorités en faveur de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes au Tchad.


À cette occasion, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Kitoko Gala Ngoulou, a rappelé que la valorisation du capital humain féminin constitue une priorité nationale. Selon elle, la République du Tchad a fait le choix de placer la femme au cœur du processus de transformation sociale et économique, sous l’impulsion des plus hautes autorités de l’État.

La ministre a mis en lumière le rôle fondamental que jouent les femmes tchadiennes dans le développement du pays, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’économie, de l’entrepreneuriat et de la consolidation de la paix. Elle a souligné que la création de passerelles vers l’emploi, l’innovation et l’entrepreneuriat féminin demeure un levier essentiel pour renforcer l’autonomisation des femmes, longtemps confrontées à des obstacles sociaux et économiques.

Les échanges avec la presse ont également porté sur la nécessité de renforcer l’application effective des politiques publiques en matière d’égalité de genre et de promotion des droits des femmes. Pour le ministère, l’autonomisation des femmes ne constitue pas seulement une exigence sociale, mais représente un enjeu stratégique pour le développement durable, la stabilité et la cohésion sociale du Tchad.

Par ailleurs, plusieurs initiatives majeures ont été annoncées dans le cadre du SENAFET 2026, notamment le Hackathon InnovHer, qui a mobilisé près de 500 jeunes femmes dans le secteur du numérique, ainsi que des concours nationaux dans les domaines des STEM, de l’entrepreneuriat et des industries créatives. Ces activités connaîtront leur apogée lors de la célébration du 8 mars, marquée par un cadre de dialogue entre les femmes et les hautes autorités du pays.

Enfin, un appel à la mobilisation nationale a été lancé à l’endroit des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile et des médias, afin de soutenir les actions en faveur des femmes. Les organisateurs ont également annoncé le lancement des préparatifs de la SENAFET 2026, dédiée au leadership et à l’innovation féminine, avec pour ambition de bâtir un Tchad plus inclusif, équitable et prospère.


