









AFRIQUE La BAD approuve un nouveau programme pour aider les pays africains à transformer leurs promesses énergétiques en électricité pour des millions de personnes

Alwihda Info | Par Afdb - 31 Janvier 2026



Le nouveau projet, dénommé « AESTAP Mission 300 Phase II », fournira une assistance technique directe à 13 pays de la Mission 300 au cours des 24 prochains.















Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé un nouveau projet d’assistance technique, doté de 3,9 millions de dollars sur deux ans, pour aider les pays africains à mettre en œuvre leurs Pactes nationaux pour l’énergie dans le cadre de la Mission 300. Cette initiative, portée par le Groupe de la Banque africaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale, vise à raccorder 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici à 2030.







Les pactes énergétiques sont des plans nationaux dans lesquels les gouvernements définissent la manière dont ils vont étendre l’accès à l’électricité, renforcer leur secteur énergétique et attirer des investissements. Au cours de l’année écoulée, des dizaines de pays africains ont lancé ces pactes, soutenus par des engagements politiques forts et des promesses des partenaires du développement.







Le nouveau projet, dénommé « AESTAP Mission 300 Phase II », fournira une assistance technique directe à 13 pays de la Mission 300 au cours des 24 prochains mois afin de leur permettre de passer de plans énergétiques écrits à de véritables raccordements à l’électricité pour les foyers, les écoles, les hôpitaux et les entreprises. Les pays bénéficiaires sont le Tchad, le Gabon, la Tanzanie, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Nigéria, Madagascar, l’Éthiopie, le Malawi, le Lesotho, la Namibie et l’Ouganda.





Concrètement, le nouveau projet va :

Aider les gouvernements à améliorer la réglementation, la planification et les tarifs de l’électricité afin que les investissements puissent se concrétiser.

Renforcer les services publics afin qu’ils puissent fournir une énergie plus fiable et réduire les pertes.







Soutenir l’amélioration de la qualité des données, de la recherche et de l’apprentissage dans les pays grâce à des outils tels que l’Indice de réglementation de l’électricité en Afrique et les forums régionaux sur l’énergie.





Déployer des conseillers experts au sein des Unités nationales de mise en œuvre et de suivi des pactes afin d’aider les gouvernements à coordonner les réformes et à suivre les progrès accomplis.





« Les pays ont pris des engagements audacieux dans le cadre de leurs pactes pour l’énergie, a souligné Wale Shonibare, directeur des solutions financières, de la politique et de la régulation de l’énergie à la Banque africaine de développement, Aujourd’hui, grâce à l’AESTAP Mission 300 Phase II, nous les aidons à mettre en œuvre ces engagements afin que davantage de ménages, d’entrepreneurs et de communautés aient effectivement accès à l’électricité. »







Cela fait suite à l’approbation de la phase I de l’AESTAP Mission 300 en décembre 2025, qui a fourni environ un million de dollars américains pour aider les pays à mettre en place et à gérer leurs Unités de mise en œuvre et de suivi des pactes (CDMU). Ces unités siègent au sein des gouvernements et sont chargées de la coordination des réformes énergétiques entre les ministères et du suivi des progrès.





La phase I du projet s’est concentrée sur la création et le renforcement de ces équipes de mise en œuvre : formation du personnel, mise en place d’outils de suivi et accompagnement des pays dans la planification de leurs prochaines étapes. La phase II s’appuiera sur ces acquis en fournissant l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des réformes prévues. Le nouveau projet sera mis en œuvre en coordination avec d’autres partenaires de la Mission 300, notamment le Groupe de la Banque mondiale, les gouvernements et les organisations de développement, afin de garantir une action coordonnée.





Dans la même rubrique : < > Guinée : Le nouveau portrait du Président de la République Diplomatie de Lomé à Kigali : Le "Sacre de la Paix" dans les Grands Lacs Niger : Les forces italiennes de la MISIN épargnées par les combats de Niamey Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)